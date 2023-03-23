Директор «МЕТРО МиР» Александр Мысик вышел из СИЗО в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
По решению Дзержинского районного суда от 21 марта, изменена мера пресечения для директора «МЕТРО МиР» Александра Мысика – ходатайство подавал следователь. Его отпустили из СИЗО под домашний арест. Новая мера пресечения избрана до 8 мая, передает «Сибкрай».
Стоит отметить, что мера пресечения изменяется по ходатайству в том случае, если подследственный соглашается на сотрудничество со следствием. Напомним, что Александр Мысик – фигурант двух уголовных дел: о злоупотреблении полномочиями (ущерб бюджету 37 млн рублей) и превышения полномочий (ущерб 359 млн рублей).
Оба эпизода касаются строительства инфраструктурных объектов возле строящегося ЛДС. В феврале Мысик был оштрафован на 5,9 млн рублей за нарушения при строительстве дорог у арены.