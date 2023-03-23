atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

Директор «МЕТРО МиР» Александр Мысик вышел из СИЗО в Новосибирске

23 марта 2023, 05:28
Фото: Павел Комаров / nsknews.info
Мысик будет под домашним арестом до мая
Подозреваемого в строительстве некачественных подъездных дорог к ЛДС, директора МП «МЕТРО МиР» Александра Мысика, выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест.

По решению Дзержинского районного суда от 21 марта, изменена мера пресечения для директора «МЕТРО МиР» Александра Мысика – ходатайство подавал следователь. Его отпустили из СИЗО под домашний арест. Новая мера пресечения избрана до 8 мая, передает «Сибкрай».

Стоит отметить, что мера пресечения изменяется по ходатайству в том случае, если подследственный соглашается на сотрудничество со следствием. Напомним, что Александр Мысик – фигурант двух уголовных дел: о злоупотреблении полномочиями (ущерб бюджету 37 млн рублей) и превышения полномочий (ущерб 359 млн рублей).

Оба эпизода касаются строительства инфраструктурных объектов возле строящегося ЛДС. В феврале Мысик был оштрафован на 5,9 млн рублей за нарушения при строительстве дорог у арены.

Пять цитат Александра Мысика: от назначения главой «Метро МиР» до задержания
Узнать подробнее
Счетная палата выявила завышение цены на 140 млн при строительстве ЛДС в Новосибирске
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#ЛДС#Суд#Общество#Город#Криминал#Мысик#Дело Мысика: задержание и обыски#Новосибирск
Подпишитесь
В Новосибирске реставрируют американский самолет «Дуглас» из таймырской тундры
Вчера, 02:32
Стало известно, кто стал новым мэром Бердска
Сегодня, 04:51
Зальет весь регион: бесконечные ливни ожидаются в Новосибирской области в 2023 году
Сегодня, 02:24
«Распустились»: министр строительства Колмаков обвинил молодежь в поиске легких денег
Вчера, 08:59
Какая судьба ждет фонтан «Мишка» после реконструкции Первомайского сквера - 2023
Вчера, 03:22