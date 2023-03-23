Директор «МЕТРО МиР» Александр Мысик вышел из СИЗО в Новосибирске

Стоит отметить, что мера пресечения изменяется по ходатайству в том случае, если подследственный соглашается на сотрудничество со следствием. Напомним, что Александр Мысик – фигурант двух уголовных дел: о злоупотреблении полномочиями (ущерб бюджету 37 млн рублей) и превышения полномочий (ущерб 359 млн рублей).