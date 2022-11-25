Смог на два дня накроет Новосибирск

С 26 ноября с семи часов утра и до 6 часов вечера 28 ноября в Новосибирске будет не безопасно выходить на улицу.



Слабый ветер поспособствует накоплению в воздухе вредных веществ. Из-за чего новосибирцам рекомендовано отказаться от прогулок по центру города. Жилые помещения лучше проветривать через кондиционер, а физической культурой заниматься в закрытых спортивных комплексах.



В тоже время предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов.

Согласно сервису для контроля состояния воздуха airvoice.io, в данный момент уровень загрязнения Новосибирска составляет три балла из десяти. Хотя еще утром загрязнения в центре города оценивались в восемь баллов.



Мэрия города, совместно со специалистами департамента по чрезвычайным ситуациям, напоминает номера, которые нужно набирать при возникновении ЧП: 051, 218-68-88, 227-44-44.