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Смог на два дня накроет Новосибирск

Сегодня, 09:46
Фото: 1MI
Город, вредные выбросы

Режим неблагоприятных метеоусловий введен в Новосибирске на ближайшие два дня

На сайте Западно-Сибирского УГМС появилось предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ), способствующих накоплению в воздухе вредных примесей.

С 26 ноября с семи часов утра и до 6 часов вечера 28 ноября в Новосибирске будет не безопасно выходить на улицу.

Слабый ветер поспособствует накоплению в воздухе вредных веществ. Из-за чего новосибирцам рекомендовано отказаться от прогулок по центру города. Жилые помещения лучше проветривать через кондиционер, а физической культурой заниматься в закрытых спортивных комплексах.

В тоже время предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов.
Согласно сервису для контроля состояния воздуха airvoice.io, в данный момент уровень загрязнения Новосибирска составляет три балла из десяти. Хотя еще утром загрязнения в центре города оценивались в восемь баллов.

Мэрия города, совместно со специалистами департамента по чрезвычайным ситуациям, напоминает номера, которые нужно набирать при возникновении ЧП: 051, 218-68-88, 227-44-44.

Ранее новосибирцев предупреждали о страшных морозах на ближайших выходных.

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#Погода#Новосибирск#Неблагоприятные метеоусловияя#Смог#Экология
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