Алый закат в Новосибирске предвещает ясную погоду

Дело в том, что цвет вечернего неба зависит от влажности. Если воздух сухой, то рассеиваются преимущественно голубые лучи, которые и так преодолевают сквозь атмосферу расстояние в шесть раз большее, чем в полдень - из-за низкого положения солнца над горизонтом.