Алый закат в Новосибирске предвещает ясную погоду

Такой же прогноз дает Западно-Сибирский гидрометцентр - “переменная облачность, преимущественно без осадков”, и это не совпадение.
Дело в том, что цвет вечернего неба зависит от влажности. Если воздух сухой, то рассеиваются преимущественно голубые лучи, которые и так преодолевают сквозь атмосферу расстояние в шесть раз большее, чем в полдень - из-за низкого положения солнца над горизонтом.
Красные же лучи проходят сквозь толщу воздуха практически беспрепятственно, поэтому и наблюдается ярко-красный закат.
Ранее горадминистрация предупредила об ухудшение погоды условий в ближайшие три дня - будет ясно, но очень холодно