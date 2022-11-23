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Алый закат в Новосибирске предвещает ясную погоду

Сегодня, 11:25
Фото: atas.info
Красный закат в Новосибирске
В столице Сибири зашло солнце, окрасив небо в насыщенный красный свет, значит, завтрашний день будет ясным, гласит народная примета.

Такой же прогноз дает Западно-Сибирский гидрометцентр - “переменная облачность, преимущественно без осадков”, и это не совпадение.

Дело в том, что цвет вечернего неба зависит от влажности. Если воздух сухой, то рассеиваются преимущественно голубые лучи, которые и так преодолевают сквозь атмосферу расстояние в шесть раз большее, чем в полдень - из-за низкого положения солнца над горизонтом.

Красные же лучи проходят сквозь толщу воздуха практически беспрепятственно, поэтому и наблюдается ярко-красный закат.

Ранее горадминистрация предупредила об ухудшение погоды условий в ближайшие три дня - будет ясно, но очень холодно

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#Общество#Город#Новосибирск#Красный закат#Погода#Примета
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