Экстренное предупреждение о морозах от мэрии Новосибирска!!!

Согласно данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 23 ноября в Новосибирске и пригородах будет около 20 градусов. На следующий день погода заметно испортиться - ночью температура в пригородах упадет до -29, днем столбики термометров замрут на значении -25. В пятницу станет гораздо теплее - воздух прогреется до -17 градусов днем.