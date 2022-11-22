Экстренное предупреждение о морозах от мэрии Новосибирска!!!

Согласно данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 23 ноября в Новосибирске и пригородах будет около 20 градусов. На следующий день погода заметно испортиться - ночью температура в пригородах упадет до -29, днем столбики термометров замрут на значении -25. В пятницу станет гораздо теплее - воздух прогреется до -17 градусов днем.
Сильный, порывистый сильный ветер будет беспокоить новосибирцев только завтра, 23 ноября.
В связи с ухудшающимися погодными условиями мэрия города и экстренные службы напоминают, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44.
Ранее сообщалось о страшном прогнозе погоды на новогоднюю ночь в Новосибирске.