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Экстренное предупреждение о морозах от мэрии Новосибирска!!!

Сегодня, 15:27
Фото: 1MI
Мороз
Городская администрация предупреждает новосибирцев об ухудшение погодных условий на ближайшие три дня

Согласно данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 23 ноября в Новосибирске и пригородах будет около 20 градусов. На следующий день погода заметно испортиться - ночью температура в пригородах упадет до -29, днем столбики термометров замрут на значении -25. В пятницу станет гораздо теплее - воздух прогреется до -17 градусов днем. 

Сильный, порывистый сильный ветер будет беспокоить новосибирцев только завтра, 23 ноября.  

В связи с ухудшающимися погодными условиями мэрия города и экстренные службы напоминают, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44.

Ранее сообщалось о страшном прогнозе погоды на новогоднюю ночь в Новосибирске.

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