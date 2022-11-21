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30-градусные морозы придут в Новосибирск в конце ноября-2022

Сегодня, 02:49
Фото: 1MI
Морозы ожидайте к выходным

В Новосибирской области ожидаются морозы до -27 градусов

Всю рабочую неделю температура воздуха будет в пределах -15…-20 градусов, но похолодает до -27 ближе к выходным – смотрим прогноз погоды.

По данным «Яндекс. Погоды», в Новосибирске начнет холодать ближе к выходным. Самым морозным днем станет субботу, 26 ноября.

В понедельник, 21 ноября температура воздуха в пределах -13 днем и -14 ночью. Возможны осадки в виде снега, но преимущественно ясно. Ветер до 13 м/с.

Во вторник, 22 ноября немного потеплеет. Дневная температура воздуха составит -8 градусов, а ночная -14. Местами выпадет снег.

В среду, 23 ноября, днем будет -15, а ночью -25. Небольшой снег.

В четверг, 24 ноября похолодает до -20 днем. Ночью столбик термометра покажет -25 градусов. Солнечно, но с небольшим снегом.

В пятницу, 25 ноября температура воздуха днем составит -20, а ночью -22 градусов. Возможен небольшой снег

В субботу, 26 ноября похолодает днем до -24 градусов, ночью температура составит -27 градусов. Солнечно, с небольшим снегом.

В воскресенье, 27 ноября температура воздуха составит -24 днем и -25 градусов ночью. Небольшой снег.

 

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Напомним, что вчера в Новосибирске на улице Выборной отключили отопление в мороз. Около 30 домов остались и без горячей воды. К вечеру аварию устранили и дали тепло в дома. 

#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Погода
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