По данным «Яндекс. Погоды», в Новосибирске начнет холодать ближе к выходным. Самым морозным днем станет субботу, 26 ноября.
В понедельник, 21 ноября температура воздуха в пределах -13 днем и -14 ночью. Возможны осадки в виде снега, но преимущественно ясно. Ветер до 13 м/с.
Во вторник, 22 ноября немного потеплеет. Дневная температура воздуха составит -8 градусов, а ночная -14. Местами выпадет снег.
В среду, 23 ноября, днем будет -15, а ночью -25. Небольшой снег.
В четверг, 24 ноября похолодает до -20 днем. Ночью столбик термометра покажет -25 градусов. Солнечно, но с небольшим снегом.
В пятницу, 25 ноября температура воздуха днем составит -20, а ночью -22 градусов. Возможен небольшой снег
В субботу, 26 ноября похолодает днем до -24 градусов, ночью температура составит -27 градусов. Солнечно, с небольшим снегом.
В воскресенье, 27 ноября температура воздуха составит -24 днем и -25 градусов ночью. Небольшой снег.
Напомним, что вчера в Новосибирске на улице Выборной отключили отопление в мороз. Около 30 домов остались и без горячей воды. К вечеру аварию устранили и дали тепло в дома.