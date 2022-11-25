В Новосибирске в воскресенье ожидается до - 40 °C

Согласно предварительным данным, самой холодной станет ночь с субботы на воскресенье — ртутный столбик опустится до отметки — 40 °C. В ночь на 26 ноября ожидается понижение температуры до - 25°C, местами до -30 °Cградусов. На севере области морозы могут достигать -36°C.