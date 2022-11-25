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В Новосибирске в воскресенье ожидается до - 40 °C

Сегодня, 09:36
Фото: 1MI
Мороз, зима

Морозы в - 40°Cждут Новосибирск на этих выходных

По прогнозам синоптиков, к выходным ожидается резкое понижение температуры, местами небольшой снег и умеренный ветер.

Согласно предварительным данным, самой холодной станет ночь с субботы на воскресенье — ртутный столбик опустится до отметки — 40 °C. В ночь на 26 ноября ожидается понижение температуры до - 25°C, местами до -30 °Cградусов. На севере области морозы могут достигать -36°C.

Днем столбик термометра окажется на отметке от -23°C до -28°C, местами до -33°C.

В Новосибирске в субботу днем температура будет от - 30°C до - 32°C, в пригороде до -35°C.

В воскресенье днем потеплеет: от -24°C. Осадков не ожидается, порывы ветра составят 12 м/сек.

Ранее синоптики обещали потепление в первых числах декабря.

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