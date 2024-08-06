В Новосибирске школу по концессии не сдадут в этом году — когда ждать ввода?

В Новосибирске вновь не сдадут школу на Спортивной в рамках концессионного соглашения. Объект готов лишь на 15%, в нынешнем году ввода в эксплуатацию ждать не придется.