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6 школ

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2024
Замену концессионеру для строительства школ ищут в Новосибирске
Глава компании, которая должна была построить шесть школ в рамках ГЧП, находится под арестом по подозрению в крупном мошенничестве, сообщают в региональном СУ СК России.
6 августа, 08:07
«Можем расторгнуть»: в Новосибирске намерены отменить концессии на шесть школ
18 апреля, 06:43
2023
Сектанты, митинг и снежные бабы — самые яркие новости Новосибирска за неделю
С 13 по 17 ноября в Новосибирской области произошло множество событий. Atas. Info составил традиционный дайджест наиболее ярких событий уходящей недели.
17 ноября 2023, 13:29
В Новосибирске школу по концессии не сдадут в этом году — когда ждать ввода?
В Новосибирске вновь не сдадут школу на Спортивной в рамках концессионного соглашения. Объект готов лишь на 15%, в нынешнем году ввода в эксплуатацию ждать не придется.
14 сентября 2023, 09:31
Учителем года в Новосибирске стала преподаватель китайского языка
В Новосибирске подвели итоги городских педагогических конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» «Сердце отдаю детям» и «Педагогический дебют». Лучшим учителем была признана преподаватель китайского языка. Об этом сообщили в городской администрации.
23 марта 2023, 12:59
2022
Конец концессии? Правительство может построить 6 школ за счет бюджета
11 октября 2022, 10:10

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