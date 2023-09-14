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Published Сегодня, 09:31

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Школу на Спортивной планируется сдать в будущем году

В Новосибирске школу по концессии не сдадут в этом году — когда ждать ввода?

14 сентября 2023, 09:31
Фото: precedent.tv
Школу на Спортивной планируется сдать в будущем году
В Новосибирске вновь не сдадут школу на Спортивной в рамках концессионного соглашения. Объект готов лишь на 15%, в нынешнем году ввода в эксплуатацию ждать не придется.

Как сообщает precedent.tv со ссылкой на министерство образования Новосибирской области, причиной задержки стала необходимость проведения дополнительных инженерно-геологических испытаний грунта. Все это повлечет изменения в проектной документации и ее повторную экспертизу.

Все это приведет к переносу срока ввода образовательного учреждения в эксплуатацию на 2024 год. До этого дедлайн был обозначен на декабрь нынешнего года. При этом сама школа готова лишь на 15%.

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В министерстве прорабатывается вопрос заключения с концессионером дополнительного соглашения по изменению условий финансирования. Повлечет ли это за собой удорожание сметы, пока неизвестно.

Школа в «Чистой слободе» строится в рамках реализации региональной программы «Современная школа» национального проекта «Образование». Сама концессия была заключена 16 декабря 2021 между министерством образования и ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“ из Москвы. В настоящий момент общая стоимость концессий на строительство шести школ уже превысила шесть миллиардов рублей.

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