Депутат Антонов опасается срыва сроков отопительного сезона в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
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Updated Сегодня, 07:53
В Новосибирске возник риск не получения паспорта готовности города к отопительному сезону, утверждает депутат Совета депутатов города Новосибирска Ростислав Антонов.
«Новосибирская теплосетевая компания, которой в концессию переданы сети принадлежащие городу срывает их ремонт. По информации департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства из 31 объекта выполнено 5 объектов, а по 20 идёт отставание от графика работ.
До старта отопительного сезона у нас осталось всего ничего», — написал депутат на своей странице «ВКонтакте» 4 сентября.
Атас.инфо уже рассказывал, как сегодня утром на оперативном совещании в Правительстве Новосибирской области губернатору был представлен доклад о степени готовности региона к началу отопительного сезона. До 15 ноября получить паспорта готовности к отопительному периоду должны все муниципальные образования Новосибирской области. По информации министра ЖКХ Дениса Архипова готовность к зиме объектов жилого фонда в регионе составляет 90%, теплосетей 87%. 20,8 км трубопроводов реконструировано в 2023 году, что вдвое больше результатов прошлого года.
Депутат Антонов пишет, что направил запросы в мэрию Новосибирска, СГК и НТСК.
«Отопительный сезон начнется по графику — в соответствии с решением мэра Новосибирска. Основная большая работа на всех участках выполнена, замена труб на завершающем этапе, приступаем к благоустройству. Например, сегодня заканчиваем благоустройство после модернизации теплосети на ул. Высоцкого. Мы неоднократно приглашали представителей депутатского корпуса проинспектировать работы на наших участках и задать волнующие вопросы. Многие воспользовались этим предложением, но, к сожалению, депутат Ростислав Антонов интереса до сих пор не проявлял», — ответили в пресс-службе СГК на вопрос Атас.инфо.
В 2023 году СГК вложит средства в муниципальные теплосети в размере 1,5 млрд рублей, в том числе 676 млн — в перекладку трубопроводов, остальные средства в ЦТП.Общий объем вложений на 10 лет составит 4,9 млрд рублей, сообщается на официальном сайте компании. Таковы условия концессионного соглашения по эксплуатации и реконструкции муниципальных теплосетей и котельных Новосибирска.
Оплачивать масштабный ремонт труб предстоит потребителям по системе инфраструктурной ипотеки, за счет роста тарифов в ближайшие годы.