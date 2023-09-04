Депутат Антонов опасается срыва сроков отопительного сезона в Новосибирске

«Отопительный сезон начнется по графику — в соответствии с решением мэра Новосибирска. Основная большая работа на всех участках выполнена, замена труб на завершающем этапе, приступаем к благоустройству. Например, сегодня заканчиваем благоустройство после модернизации теплосети на ул. Высоцкого. Мы неоднократно приглашали представителей депутатского корпуса проинспектировать работы на наших участках и задать волнующие вопросы. Многие воспользовались этим предложением, но, к сожалению, депутат Ростислав Антонов интереса до сих пор не проявлял», — ответили в пресс-службе СГК на вопрос Атас.инфо.