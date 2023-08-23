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Грунт размылся

Жители Новосибирска боятся обрушения дома на Богаткова из-за прорыва трубы

23 августа 2023, 02:26
Фото: АСТ-54
Грунт размылся

В Новосибирске жители дома на Богаткова боятся обрушения из-за прорыва трубы

Жители Новосибирска волнуются, что прорыв трубы и обвал грунта возле дома могут привести к его обрушению.

В Новосибирске произошло обрушение грунта возле дома в Дзержинском районе из-за прорыва трубы. Жители беспокоятся о том, что фундамент здания может размыться и дом обрушится. Инцидент произошел на улице Бориса Богаткова, в доме № 243/1. В результате прорыва системы водоснабжения вода потекла в подвал.

Жильцы сообщили, что коммунальщики пытались исправить последствия аварии, но ситуация не изменилась. Они также рассказали о том, что две собаки упали в трехметровую яму, которую раскопали рабочие. Маленькую собаку удалось вытащить самостоятельно, а для спасения большой пришлось привлекать специальное оборудование. Новосибирцы обратились к муниципальным властям с просьбой о помощи, так как управляющая компания «Дзержинец», ответственная за дом, отказывается провести необходимые работы.

Обеспокоенные горожане написали, что опасаются трагических последствий, таких как обрушение дома и потери множества жизней. Напомним, что в феврале 2023 года обрушился дом из-за взрыва газа, в результате происшествия, погибли люди.

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#Общество#Город#Новосибирск#Дом#Эмилия Губарева#Обрушение дома#Прорыв трубы
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