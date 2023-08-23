Жители Новосибирска боятся обрушения дома на Богаткова из-за прорыва трубы

Жильцы сообщили, что коммунальщики пытались исправить последствия аварии, но ситуация не изменилась. Они также рассказали о том, что две собаки упали в трехметровую яму, которую раскопали рабочие. Маленькую собаку удалось вытащить самостоятельно, а для спасения большой пришлось привлекать специальное оборудование. Новосибирцы обратились к муниципальным властям с просьбой о помощи, так как управляющая компания «Дзержинец», ответственная за дом, отказывается провести необходимые работы.