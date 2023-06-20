Пес, который искал людей на Линейной в Новосибирске, ушел на пенсию: что с ним стало

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Русский спаниель Семаргл, который проходил службу в Сибирском спасательном центре МЧС в Новосибирске, вышел на пенсию. В течение 12 лет он активно участвовал в поисково-спасательных мероприятиях, включая работу на месте взрыва пятиэтажного здания на улице Линейной.
Семаргл получил несколько наград и достиг успехов в соревнованиях. Во время последнего задания на Линейной улице, спаниель помог отыскать пять пострадавших.
Сейчас Семаргл проходит тренировки в более легком режиме и наслаждается заслуженным отдыхом, включая время на диване, лакомства и безусловную любовь своей хозяйки.