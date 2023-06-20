Пес, который искал людей на Линейной в Новосибирске, ушел на пенсию: что с ним стало

После 12 лет службы в МЧС, спаниель Семаргл вышел на пенсию. Теперь он будет проводить досуг на диване, поедая любимые лакомства, рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Русский спаниель Семаргл, который проходил службу в Сибирском спасательном центре МЧС в Новосибирске, вышел на пенсию. В течение 12 лет он активно участвовал в поисково-спасательных мероприятиях, включая работу на месте взрыва пятиэтажного здания на улице Линейной. Семаргл получил несколько наград и достиг успехов в соревнованиях. Во время последнего задания на Линейной улице, спаниель помог отыскать пять пострадавших. Сейчас Семаргл проходит тренировки в более легком режиме и наслаждается заслуженным отдыхом, включая время на диване, лакомства и безусловную любовь своей хозяйки. Пес по кличке Беляш ждет погибшего хозяина у сгоревшего дома под Новосибирском Узнать подробнее Читайте также: Домашний пес спас женщину и 11-месячного ребенка от нападения бродячих собак