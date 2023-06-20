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Пес, который искал людей на Линейной в Новосибирске, ушел на пенсию: что с ним стало

20 июня 2023, 05:00
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Пес служил 12 лет
После 12 лет службы в МЧС, спаниель Семаргл вышел на пенсию. Теперь он будет проводить досуг на диване, поедая любимые лакомства, рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Русский спаниель Семаргл, который проходил службу в Сибирском спасательном центре МЧС в Новосибирске, вышел на пенсию. В течение 12 лет он активно участвовал в поисково-спасательных мероприятиях, включая работу на месте взрыва пятиэтажного здания на улице Линейной.

Семаргл получил несколько наград и достиг успехов в соревнованиях. Во время последнего задания на Линейной улице, спаниель помог отыскать пять пострадавших.

Сейчас Семаргл проходит тренировки в более легком режиме и наслаждается заслуженным отдыхом, включая время на диване, лакомства и безусловную любовь своей хозяйки.

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#Эмилия Губарева#Пес#Собака#Животные#МЧС#Общество#Новосибирск
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