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Пес по кличке Беляш ждет погибшего хозяина у сгоревшего дома под Новосибирском

28 марта 01:14
Фото: Сиб.фм / СУ СКР по Новосибирской области
Пес Беляш. Пожар в поселке 26 марта
Местные жители обеспокоены судьбой Беляша, потому что в поселке весной никто не живет. Люди хотят найти псу нового хозяина.

В Новосибирской области в поселке Рыбачье пес по кличке Беляш ждет погибшего хозяина на пепелище сгоревшего дома. Как пишет Сиб.фм, трагедия произошла 26 марта. В пожаре погибли два сторожа. Собака выжила чудом. Теперь Беляш ждет своего хозяина на морозе.

Местные жители рассказали, что дети очень любили играть с псом, потому что он очень добрый. Во время пожара все думали, что он погиб, однако животному удалось спастись.

Сама трагедия произошла ночью 26 марта в СНТ «Металлург». Домик сгорел из-за неисправного отопления. В огне погибли двое мужчин – один сторож бывший, а другой действующий.

Также жители поселка отметили, что собака по кличке Беляш появилась у охранника недавно. Животному всего 9 месяцев. Пес, который уцелел во время пожара, теперь никуда не уходит и ждет на пепелище своего хозяина.

Дачники рассказывают, что весной в дачном обществе никто не живет. Люди приезжают в поселок только на выходные. Они очень обеспокоены судьбой Беляша и просят помочь найти собаке новый дом.

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