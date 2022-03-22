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Стая собак искусала женщин в районе «Сосновый бор» в Новосибирске

22 марта 14:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Собаки искусали женщину в Сосновом боре в Новосибирске

Звадавшей зашили икру, которая, по её словам, была разорвана в мясо. Теперь Ольге предстоит сделать несколько перевязок и поставить уколы от бешенства.

Следственное управление СК РФ по Новосибирской области сообщило, что проверит инцидент с нападением животных.

«По данному факту Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. Следователем в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в сообщении пресс-службы СК.

Напомним, что ветеринарам из Новосибирска удалось спасти маленького чихуахуа от облысения.

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