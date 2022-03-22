Стая собак искусала женщин в районе «Сосновый бор» в Новосибирске

Звадавшей зашили икру, которая, по её словам, была разорвана в мясо. Теперь Ольге предстоит сделать несколько перевязок и поставить уколы от бешенства.
Следственное управление СК РФ по Новосибирской области сообщило, что проверит инцидент с нападением животных.
«По данному факту Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. Следователем в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в сообщении пресс-службы СК.