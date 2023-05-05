График испытаний теплосетей и труб кипятком в Новосибирске – адреса назвала СГК

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Испытывать теплосети на максимальную температуру будет ООО «НТСК». Первым делом, с 11 по 12 мая, проверят трубы в зоне ТЭЦ-2 – это Ленинский район. После перейдут на ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, с 15 по 16 мая, затем на ТЭЦ-3.
В этот период специалисты будут давлением проверять трубы. То есть начнут прогонять по теплосетям кипяток, чтобы протестировать их прочность, выявить дефекты и оперативно устранить.
После энергетики приступят к традиционным гидравлическим испытаниям тепловых сетей. С 16 мая по конец лета поэтапно начнут отключат горячую воду в домах.
Сначала под отключения попадут дома по ТЭЦ-4 – с 16 по 23 мая: улицы Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, А.Невского, Б.Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, Краснодонский 1-й, 2-й переулки. С 18 по 24 мая – здания в зоне ТЭЦ-5.
С 19 по 26 мая затронут ТЭЦ-3 (зона ПНС-2), и также с 30 мая по 8 июня ТЭЦ-3. К ТЭЦ-4 перейдут с 30 мая по 4 июня, а к ТЭЦ-5 – с 31 мая по 7 июня.
С точным графиком испытаний и адресами можно ознакомиться на сайте СГК чуть позже, когда его подготовят.
Специалисты предупреждают, что во время испытаний труб кипятком не исключены прорывы. Не редко случается, что гейзеры бью из-под асфальта из-за высокого давления.
Напомним, в 2022 году во время гидравлических испытаний теплосетей от ТЭЦ-5 19 мая трубу прорвало на улице Мичурина. Асфальт пошел трещинами и оттуда забил фонтан. Повезло, что вода была прохладная и никто из прохожих не пострадал.
А вот 11 июля подобное повторилось на улице Авиастроителей, только забила из-под земли горячая струя воды. Даже пошел пар от нее и заполонил участок дороги вокруг. Благо, рядом никого из людей не было в этот момент.
Сотрудники СГК настоятельно просят обходить стороной участки, где проводят такие работы.