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Андрей Панферов заявил о дестабилизирующем характере митинга

«Хотят столкнуть лбами»: комбат «Веги» Панферов против митинга в Новосибирске

15 ноября 2023, 06:36
Фото: ВК / Личный аккаунт Андрея Панферова
Андрей Панферов заявил о дестабилизирующем характере митинга

Комбат «Веги» Панферов высказался против митинга за демобилизацию в Новосибирске

Новосибирцев зовут прийти на митинг против бессрочной мобилизации. Такие призывы появились в Telegram от неизвестных лиц. Командир добровольческого батальона «Вега» Андрей Панферов осудил анонимов, которые хотят «раскачать лодку».

13 ноября в соцсетях начала распространяться информация с призывом выйти на митинг против «бессрочной мобилизации». Организаторы акции, личности которых до сих пор неизвестны, призывали жен и матерей выходить с плакатами против мобилизации на срок больше одного года. Активисты подали заявление о проведение акции в мэрию на согласование, однако им было отказано.

Вице-спикер Заксобрания региона и командир батальона «Вега» Андрей Панферов отметил, что призывы в Telegram-канале пойти на митинг направлены на дестабилизацию ситуации внутри страны. Про частичную мобилизацию и отсутствие необходимости вводить новые «волны», делать военную службу бессрочной официально заявляли многие эксперты — в частности, военкор Александр Сладков. Поэтому подобные действия рассчитаны на страх.

«Они хотят столкнуть лбами наших самых родных людей — жен и матерей солдат, которые переживают за своих близких и следят за их судьбой. Поэтому и появляются каналы наподобие того, который распространяет такие сообщения. Не зря говорят, что самый опасный враг — внутренний враг. Есть желание намеренно очернить все то, что делается в рамках специальной военной операции, в глазах людей», — заявил Андрей Панферов Atas.Info.
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Анонимные организаторы утверждают, что мобилизованные бойцы не могут получить отпуск, фактически голодают и мерзнут. Но, по словам Панферова, с момента начала СВО многие подобные факторы учитывались.

«В самом начале мобилизации были допущены ошибки, которые затем начали исправляться. Сейчас бойцам выплачивается денежное довольствие, оказывается всяческая поддержка родственникам — материальная, социальная, психологическая. Не забывается о предоставлении отпуска не реже двух раз в год. Конечно, есть случаи, когда командиры забывают о таких вещах в силу обстоятельств, возникает человеческий фактор», — отметил Панферов.
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Организаторы незаконного митинга также выступают против мобилизации на срок больше года. Андрей Панферов отметил: главное, чтобы военнослужащий выполнил поставленные перед ним задачи.

«Нельзя, чтобы человек получил военно-учетную специальность, научился обращаться с оружием — и отправился домой. Я скажу так: боец, отслуживший год, как раз и получает все необходимые навыки, является обстрелянным», — поделился мнением командир добровольческого батальона «Вега».

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