«Хотят столкнуть лбами»: комбат «Веги» Панферов против митинга в Новосибирске

13 ноября в соцсетях начала распространяться информация с призывом выйти на митинг против «бессрочной мобилизации». Организаторы акции, личности которых до сих пор неизвестны, призывали жен и матерей выходить с плакатами против мобилизации на срок больше одного года. Активисты подали заявление о проведение акции в мэрию на согласование, однако им было отказано.