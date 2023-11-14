Сбор одеял в Новосибирске для бойцов СВО возмутил россиян

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
«Госпиталю на Артемовском направлении нужны покрывала теплые, одеяла б/у в хорошем состоянии. Наступили холода, раненых приходится укутывать при эвакуации на Луганск или Ростов. Одеяла нужны постоянно и в большом количестве», обратился к бердчанам полковник запаса, член Общественной палаты, Павел Борисович Шмаков. Обращение опубликовано в группе «Бердские новости» на сайте ok.ru.
Бердчане поддержали сбор. Одеяла собирают на предприятиях и в трех пунктах: на вахте любого из корпусов Бердского политехнического колледжа, в библиотеке на Свердлова, 1, и на микрорайоне в ДК «Родина».
В комментарии к посту появилось сообщение, в котором люди возмутились, что одеяла повезут из Сибири:
«Не вижу целесообразности собирать одеяла в Сибири и везти на Донбасс, учитывая, что поездка фуры стоит 220 тысяч. Там рядом огромное количество волонтерских движений и людей. Это Ростовская область, Белгородская область, Москва. У нас в Новосибирске в госпитале 425 не хватает инвалидных колясок, костылей, одноразовых пеленок и подгузников».
Жительница Донбасса рассказала о помощи нуждающимся.