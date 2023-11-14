Сбор одеял в Новосибирске для бойцов СВО возмутил россиян

Под Новосибирском организовали сбор одеял для раненных на Артемовском направлении — бердчане откликнулись на призыв, одеяла собирают в трех пунктах. Нашлись и те, кто обратил внимание, что лучше оказать помощь 425 госпиталю в Новосибирске, а одеяла собирать в более близких к Донбассу регионах.