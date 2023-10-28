«Я могла сломаться»: Жительница Донбасса о потере родителей и помощи нуждающимся

Posted 28 октября, 14:50
Published 28 октября, 14:50
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Валерия была единственным ребенком в семье. С рождения у нее было двухстороннее косолапие. По словам девушки, чтобы поставить ее на ноги, потребовалось много сил. Ей пришлось пережить операцию. Однако она не помогла. В какой-то момент родители отвезли дочку в Енакиево к доктору Стинскому. Он провел еще одну операцию.
— И в тот момент мне было 1,5 года. Я свои первые шаги сделала в гипсах. То есть аппараты Илизарова стояли у меня полностью так, что я ходить не могла. Чтобы сходить в туалет, мне надо было стучать в дверь. Приходил папа, брал меня на руки в туалет. И очень многие годы это все. Я только сейчас понимаю, как было тяжело моей маме, и для чего мне это было дано, — рассказывает Валерия.
Родителей героиня проекта #безграничные_донбасс потеряла в 2015 году. Сначала умер папа, а через 40 дней мама. Позднее Валерия повстречала своего будущего супруга, который ее поддержал. Уже в роддоме девушка познакомилась с Натальей Грунь. Она и привлекла ее к волонтерской деятельности.
Сама Валерия отмечает, что их мужья сначала не очень понимали, для чего они занимаются помощью людям. Но все же девушки их понемногу привлекли. Когда они стали видеть благодарность людей, то стали понимать, чем девушки занимаются.
Своей особенной датой Валерия считает 12 сентября. Именно в этот день у ее отца день рождения. И так вышло, что в один год в эту дату прошла поездка с детьми в Дагестан. А ровно через год волонтеры устроили сбор матерей, детей с отклонениями и провели праздник. Девушка очень впечатлилась событиями и считает, что таким образом отец ее поддерживает.
По мере возможности Валерия всегда старается помогать тем, кому это нужно. Но, ей очень жаль, что не получается посвятить себя полностью этому делу в силу разных обстоятельств.
— Самое тяжелое у нас в этой деятельности — это помогать другим семьям и оставаться в своей семье, чтобы наши родные понимали, что мы их не не любим или что там любим больше, мы просто такие. Нас хватит на всех и это никогда не закончится, — говорит Валерия.
По ее словам, самым главным является поддержка родных. Именно она помогает зарядиться и тогда можно отдать больше, чем когда тебя никто не поддерживает. Девушка шутит, что 24 часа в сутках тоже не хватает.
Валерия уверена, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя опускать руки и думать, что жизнь закончилась. Важно жить с правильными установками.
— Я могла сломаться очень много раз. В детстве, например, когда дети не очень хорошо ко мне относились, были жестоки, когда потеряла родителей, могла сломаться. Даже сейчас вот эта работа, которой мы занимаемся, не каждый это выдержит. Например, кто-то не может смотреть на этих детей. И это правда, — говорит Валерия.
Сама она надеется, что люди смогут отойти от стереотипного мышления и перестать смотреть предвзято на детей-инвалидов и их родителей. Девушка считает, что всегда нужно находить добрые слова, даже если их не так много.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
#безграничные_донбасс #фондкультурныхинициатив