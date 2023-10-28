«Я могла сломаться»: Жительница Донбасса о потере родителей и помощи нуждающимся

Своей особенной датой Валерия считает 12 сентября. Именно в этот день у ее отца день рождения. И так вышло, что в один год в эту дату прошла поездка с детьми в Дагестан. А ровно через год волонтеры устроили сбор матерей, детей с отклонениями и провели праздник. Девушка очень впечатлилась событиями и считает, что таким образом отец ее поддерживает.