Сельхозземли под Искитимом отдали бывшему «Сибантрациту» — 34 футбольных поля

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Published Сегодня, 06:31
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Губернатор Травников подписал два постановления, № 754 и 755, согласно которым два земельных участка в Искитимском районе переводятся из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности. Общая площадь участков — 24,7 гектара, что равносильно площади более чем 34 футбольных полей.
Участок около деревни Харино площадью чуть более 13 га передают ООО «Разрез Восточный» «для размещения частей промышленного объекта, а именно служебных гаражей, необходимого при ведении работ, связанных с недропользованием в производственной зоне Усть-Чемского сельсовета».
11,6 гектаров сельскохозяйственной земли ЗАО «Евсинское» получит АО «Разрез Колыванский» для размещения складских помещений.
Ранее эти разрезы входили в состав группы «Сибантрацит». Сейчас добычу угля открытым способом в Искитимском районе контролирует ООО «УК Эльга-Сибантрацит», за которой стоит предприниматель Альберт Авдолян.
В прошлом году под аналогичные нужны правительство Новосибирской области выделило угледобывающему бизнесу сельхозземли общей площадью около 45 футбольных полей.
О том, как крупнейший налогоплательщик региона, компания «Сибантрацит», была продана новым собственникам, и какой вред несут угольные разрезы для природы и жителей Новосибирской области, читайте в нашем специальном материале.