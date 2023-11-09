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Разрезы продолжают поглощать земли Искитимского района

Сельхозземли под Искитимом отдали бывшему «Сибантрациту» — 34 футбольных поля

9 ноября 2023, 06:31
Фото: atas.info
Разрезы продолжают поглощать земли Искитимского района

Угольные разрезы в Новосибирской области получили 25 га сельхозземель

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился передать под нужды угольных разрезов два земельных участка в Искитимском районе. Ранее они относились к категории сельскохозяйственных земель

Губернатор Травников подписал два постановления, № 754 и 755, согласно которым два земельных участка в Искитимском районе переводятся из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности. Общая площадь участков — 24,7 гектара, что равносильно площади более чем 34 футбольных полей.

Участок около деревни Харино площадью чуть более 13 га передают ООО «Разрез Восточный» «для размещения частей промышленного объекта, а именно служебных гаражей, необходимого при ведении работ, связанных с недропользованием в производственной зоне Усть-Чемского сельсовета».

11,6 гектаров сельскохозяйственной земли ЗАО «Евсинское» получит АО «Разрез Колыванский» для размещения складских помещений.

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Ранее эти разрезы входили в состав группы «Сибантрацит». Сейчас добычу угля открытым способом в Искитимском районе контролирует ООО «УК Эльга-Сибантрацит», за которой стоит предприниматель Альберт Авдолян.

В прошлом году под аналогичные нужны правительство Новосибирской области выделило угледобывающему бизнесу сельхозземли общей площадью около 45 футбольных полей.

О том, как крупнейший налогоплательщик региона, компания «Сибантрацит», была продана новым собственникам, и какой вред несут угольные разрезы для природы и жителей Новосибирской области, читайте в нашем специальном материале.

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