Сельхозземли под Искитимом отдали бывшему «Сибантрациту» — 34 футбольных поля

Губернатор Травников подписал два постановления, № 754 и 755, согласно которым два земельных участка в Искитимском районе переводятся из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности. Общая площадь участков — 24,7 гектара, что равносильно площади более чем 34 футбольных полей.