Состояние могил военных в Новосибирске возмутило экс-комбата «Веги» Панферова

Вице-спикер Законодательного собрания Новосибиирской Андрей Панферов, выступавший инициатором создания добровольческого батальона «Вега», обрушился с критикой на чиновников мэрии Новосибирска. На своей странице в ВК Панферов пишет, что новый участок для погребения погибших в зоне СВО на Гусинобродском кладбище находится в неудобном месте и не приспособлен для проведения траурных церемоний с воинскими почестями.