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Участников СВО хоронят на разных кладбищах Новосибирска

Состояние могил военных в Новосибирске возмутило экс-комбата «Веги» Панферова

5 ноября 2023, 03:49
Фото: 1MI
Участников СВО хоронят на разных кладбищах Новосибирска

Глава «Веги» Паферов недоволен захоронениями военных в Новосибирске

Андрей Панферов недоволен благоустройством мест для погребения участников СВО и отказом обустроить специальное воинское захоронение

Вице-спикер Законодательного собрания Новосибиирской Андрей Панферов, выступавший инициатором создания добровольческого батальона «Вега», обрушился с критикой на чиновников мэрии Новосибирска. На своей странице в ВК Панферов пишет, что новый участок для погребения погибших в зоне СВО на Гусинобродском кладбище находится в неудобном месте и не приспособлен для проведения траурных церемоний с воинскими почестями.

А могилы военных на Южном кладбище в Академгородке и вовсе находятся в неподобающем состоянии, но их благоустройству, якобы, мешает руководство СО РАН.

Возмущен Панферов и формальным ответом мэрии Новосибирска на свое предложение «достойного воинского захоронения для увековечения памяти погибших в зоне СВО». Муниципалитет сообщил депутату, что сейчас на создание подобного мемориального комплекса в бюджете нет денег.

«Пожалуй, мне не остается ничего, как выйти с инициативой о формировании воинского подразделения из представителей чиновников всех мастей, в том числе мэрии г. Новосибирска, которое под моим командованием будет защищать интересы нашей страны. Уверен, что после нахождения на позициях и в окопах, они обретут совесть и утвердятся в своём уважении к воинскому долгу!», — пишет Андрей Панферов.
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#Новосибирск#Кладбище#Андрей Панферов#СВО#Участник СВО#Могилы
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