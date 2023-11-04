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Заслуженный артист объяснил, как СВО изменила музыкальные вкусы у новосибирцев

Заслуженный артист объяснил, как СВО изменила музыкальные вкусы у новосибирцев

4 ноября 2023, 06:40
Фото: 1MI
Заслуженный артист Павел Шаромов рассказал о том, как в Новосибирске изменились музыкальные предпочтения под влиянием событий на Украине. По его словам, спецоперация стала поводом для пересмотра ценностей в обществе.

Музыкальные вкусы новосибирцев стали более глубокими и разнообразными. Появились новые исполнители, которые создают самобытную музыку, отличающуюся по качеству и содержанию от бессмысленных песен-однодневок.

Это произошло потому, что люди начали задумываться над тем, что в жизни не главное — приобретение материальных вещей, а важнее внутренние ценности, такие как семья и Родина.

Кроме того, люди обнаружили, что они с удовольствием слушают музыку, которую слушали в детстве или которую любили их родители, пишет Сиб.фм. Это музыка, которая запомнилась им неосознанно, но оказалась на самом деле хорошей и качественной.

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#Культура#Общество#Новосибирск#СВО#Эмилия Губарева#Музыка
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