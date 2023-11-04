Заслуженный артист объяснил, как СВО изменила музыкальные вкусы у новосибирцев

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Музыкальные вкусы новосибирцев стали более глубокими и разнообразными. Появились новые исполнители, которые создают самобытную музыку, отличающуюся по качеству и содержанию от бессмысленных песен-однодневок.
Это произошло потому, что люди начали задумываться над тем, что в жизни не главное — приобретение материальных вещей, а важнее внутренние ценности, такие как семья и Родина.
Кроме того, люди обнаружили, что они с удовольствием слушают музыку, которую слушали в детстве или которую любили их родители, пишет Сиб.фм. Это музыка, которая запомнилась им неосознанно, но оказалась на самом деле хорошей и качественной.