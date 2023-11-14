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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

В Новосибирске продают более 10 особняков ценой более 100 млн рублей

Что скрывается за внешней роскошью особняков за 100 млн рублей и выше

14 ноября 2023, 10:03
Фото: cian.ru
В Новосибирске продают более 10 особняков ценой более 100 млн рублей
Самые дорогие особняки, которые продают в Новосибирске дороже 100 млн рублей: смотрим, за что люди выставили такой ценник.

Дом в Заельцовском бору за 100 млн рублей

Дом площадью 535 кв. м. расположился на участке 50 соток на берегу реки Обь в Заельцовском бору. В доме есть гостиная с камином, бильярдная комната с балконом, роскошные лестницы, на втором этаже три спальных комнаты, спальня с санузлом и гардеробной. В цокольном этаже расположены детские игровые комнаты и тренажерный зал. На участке есть баня из алтайского кедра.

Бильярдная с балкономБильярдная с балконом
гостиная с каминомгостиная с камином
КаминКамин
Бильярдная с балконом
Фото: cian.ru

Дом в Октябрьском районе Новосибирска за 100 млн рублей

Особенность этого коттеджа в том, что он расположен прямо в городе — на первой линии улицы Кирова, вдали видны девятиэтажки. Это возможность совмещать загородную жизнь с быстрым ритмом города-миллионника.

Фасад дома выглядит необычно, материал — монолитный каркас с кирпичным заполнением. Этажи имеют свободную планировку, есть отдельные спальни, большая кухня, таже предусмотрена возможность установки лифта и достройки четвертого этажа, у дома парковка на 8 машин.

Коттедж почти в центре НовосибирскаКоттедж почти в центре Новосибирска
Коттедж за 100 млн рублейКоттедж за 100 млн рублей
коттедж на Никитинакоттедж на Никитина
Кухня, коттедж на Никитина в НовосибирскеКухня, коттедж на Никитина в Новосибирске
Коттедж почти в центре Новосибирска
Фото: cian.ru

Дом с мебелью и художественной росписью за 102 млн рублей

Трехэтажный особняк с художественной росписью в СПА зоне хозяева продают без посредников — на сайте cian.ru он выставлен с пометкой «Риэлторам не беспокоить».

Общая площадь особняка — 590 кв. м. В доме есть бассейн, крытая теплая веранда, несколько спален. Рядом с домом участок 6 соток с тремя гаражами, зоной барбекю и огородом. Особняк расположен на ул. Багратиона в зеленой зоне рядом с Дендропарком и элитным жилым комплексом Жуковка.

Особняк 590 кв.м. за 102 млн рублей на ул. Багратиона.Особняк 590 кв.м. за 102 млн рублей на ул. Багратиона.
Особняк 590 кв.м. за 102 млн рублей на ул. Багратиона.Особняк 590 кв.м. за 102 млн рублей на ул. Багратиона.
Особняк 590 кв.м. за 102 млн рублей на ул. Багратиона.Особняк 590 кв.м. за 102 млн рублей на ул. Багратиона.
Особняк 590 кв.м. за 102 млн рублей на ул. Багратиона.
Фото: cian.ru

Коттедж за 109 млн с круглосуточной охраной

Трехэтажный дом площадью 938,6 кв. м. находится в закрытом поселке Лесная Поляна в сторону Мочище. В доме 4 комнаты для гостей, хозяйская спальня с санузлом, кабинет, бильярд, тренажерный зал. Большая кухня и столовая. Отдельный этаж выделен под СПА зону с баней и бассейном. В доме бронированные окна и стены, по всему периметру есть видеонаблюдение. На участке озеро, к которому есть доступ только у собственников, также в доме работает круглосуточная охрана. Интересный факт: тот же дом можно приобрести на avito.ru за 105 млн рублей.

Коттедж за 119 млн рублей в Ельцовке

Общая площадь дома 491,7 кв. м., рядом есть гостевой дом площадью 260 кв. м. с бассейном, сауной и кинотеатром. Оба дома построены из клееного бруса. Рядом находится дом для охраны. Хозяйский дом трехэтажный, на первом этаже гостиная с панорамными окнами на внутренний сад и вторым светом, каминная зона отдыха, столовая, кухня, библиотека, выход на террасу и в сад. На втором этаже три спальни, игровая и кабинет. В цокольном этаже сауна, технические помещения, прачечная. В доме два гаража с автоматическими воротами.

Дом в Ельцовке в Новосибирске.Дом в Ельцовке в Новосибирске.
Бассейн в гостевом домеБассейн в гостевом доме
Дом в Ельцовке в Новосибирске.Дом в Ельцовке в Новосибирске.
Дом в Ельцовке в Новосибирске.Дом в Ельцовке в Новосибирске.
Дом в Ельцовке в Новосибирске.Дом в Ельцовке в Новосибирске.
Дом в Ельцовке в Новосибирске.Дом в Ельцовке в Новосибирске.
Дом в Ельцовке в Новосибирске.
Фото: cian.ru

Коттедж и пруд с камышами за 133 млн рублей

Элитный коттедж, расположенный в Заельцовском парке рядом с жилым комплексом «Жуковка», выставлен на продажу за 133 млн рублей. Дом находится на участке площадью 24 сотки, на котором с одной стороны находятся пруд с камышами, баня и пляжная зона. С другой стороны дома находится беседка с русской печью, водопад, который переходит в ручей. Ручей огибает дом и впадает в пруд.

Коттедж за 150 млн рублей под Новосибирском

Коттедж площадью 748 кв. м. построен из кирпича на заливном фундаменте. На участке есть гостевой дом 44,4 кв. м., дом для персонала на восемь комнат 182 кв. м. и баня. Главный дом отделан венецианской штукатуркой, лестницы из мрамора и из персикового дерева, люстры второго света, вазы, скульптуры.

Дом находится в Ярковском сельсовете, Березки-3, в Новосибирском районе. Особенностью этого дома является бассейн 6×14 м, с красивой подсветкой, двумя водопадами с широким изливом. В бассейне три гейзера и два лежака с гейзером, рядом находится джакузи с подогревом.

Дом за 150 млн рублей с венецианской мебелью под Новосибирском.Дом за 150 млн рублей с венецианской мебелью под Новосибирском.
Дом за 150 млн рублей с венецианской мебелью под Новосибирском.Дом за 150 млн рублей с венецианской мебелью под Новосибирском.
Дом за 150 млн рублей с венецианской мебелью под Новосибирском.Дом за 150 млн рублей с венецианской мебелью под Новосибирском.
Дом за 150 млн рублей с венецианской мебелью под Новосибирском.Дом за 150 млн рублей с венецианской мебелью под Новосибирском.
Дом за 150 млн рублей с венецианской мебелью под Новосибирском.
Фото: cian.ru

Коттедж за 175 млн рублей в Бердске

Огромный трехэтажный коттедж площадью 575 кв. м. продается в Бердске в зоне Бердского санатория в Ясной Поляне. Первый этаж занимает кухня и гостиная со вторым светом, на верхние этажи ведет круговая лестница. Второй этаж вмещает две спальни и террасу, на третьем этаже еще три спальни и кабинет.
Цокольный этаж — два спортзала, кинотеатр и гардеробная для сезонной одежды, погреб и прачечная. Дом оборудован системой очистки воды и вентиляционной системой, а также системой кондиционеров, при отключениях электричества дом снабжается электроэнергией от собственного генератора.

коттедж за 175 млн в Бердске в Ясной Поляне, Новосибирская область.коттедж за 175 млн в Бердске в Ясной Поляне, Новосибирская область.
коттедж за 175 млн в Бердске в Ясной Поляне, Новосибирская область.
Фото: n1.ru
Роскошный особняк с камином и сауной продают под Новосибирском — он стоит 100 млн
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За 100 млн под Новосибирском продают особняк с сауной.

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