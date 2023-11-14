Что скрывается за внешней роскошью особняков за 100 млн рублей и выше

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Дом площадью 535 кв. м. расположился на участке 50 соток на берегу реки Обь в Заельцовском бору. В доме есть гостиная с камином, бильярдная комната с балконом, роскошные лестницы, на втором этаже три спальных комнаты, спальня с санузлом и гардеробной. В цокольном этаже расположены детские игровые комнаты и тренажерный зал. На участке есть баня из алтайского кедра.
Особенность этого коттеджа в том, что он расположен прямо в городе — на первой линии улицы Кирова, вдали видны девятиэтажки. Это возможность совмещать загородную жизнь с быстрым ритмом города-миллионника.
Фасад дома выглядит необычно, материал — монолитный каркас с кирпичным заполнением. Этажи имеют свободную планировку, есть отдельные спальни, большая кухня, таже предусмотрена возможность установки лифта и достройки четвертого этажа, у дома парковка на 8 машин.
Трехэтажный особняк с художественной росписью в СПА зоне хозяева продают без посредников — на сайте cian.ru он выставлен с пометкой «Риэлторам не беспокоить».
Общая площадь особняка — 590 кв. м. В доме есть бассейн, крытая теплая веранда, несколько спален. Рядом с домом участок 6 соток с тремя гаражами, зоной барбекю и огородом. Особняк расположен на ул. Багратиона в зеленой зоне рядом с Дендропарком и элитным жилым комплексом Жуковка.
Трехэтажный дом площадью 938,6 кв. м. находится в закрытом поселке Лесная Поляна в сторону Мочище. В доме 4 комнаты для гостей, хозяйская спальня с санузлом, кабинет, бильярд, тренажерный зал. Большая кухня и столовая. Отдельный этаж выделен под СПА зону с баней и бассейном. В доме бронированные окна и стены, по всему периметру есть видеонаблюдение. На участке озеро, к которому есть доступ только у собственников, также в доме работает круглосуточная охрана. Интересный факт: тот же дом можно приобрести на avito.ru за 105 млн рублей.
Общая площадь дома 491,7 кв. м., рядом есть гостевой дом площадью 260 кв. м. с бассейном, сауной и кинотеатром. Оба дома построены из клееного бруса. Рядом находится дом для охраны. Хозяйский дом трехэтажный, на первом этаже гостиная с панорамными окнами на внутренний сад и вторым светом, каминная зона отдыха, столовая, кухня, библиотека, выход на террасу и в сад. На втором этаже три спальни, игровая и кабинет. В цокольном этаже сауна, технические помещения, прачечная. В доме два гаража с автоматическими воротами.
Элитный коттедж, расположенный в Заельцовском парке рядом с жилым комплексом «Жуковка», выставлен на продажу за 133 млн рублей. Дом находится на участке площадью 24 сотки, на котором с одной стороны находятся пруд с камышами, баня и пляжная зона. С другой стороны дома находится беседка с русской печью, водопад, который переходит в ручей. Ручей огибает дом и впадает в пруд.
Коттедж площадью 748 кв. м. построен из кирпича на заливном фундаменте. На участке есть гостевой дом 44,4 кв. м., дом для персонала на восемь комнат 182 кв. м. и баня. Главный дом отделан венецианской штукатуркой, лестницы из мрамора и из персикового дерева, люстры второго света, вазы, скульптуры.
Дом находится в Ярковском сельсовете, Березки-3, в Новосибирском районе. Особенностью этого дома является бассейн 6×14 м, с красивой подсветкой, двумя водопадами с широким изливом. В бассейне три гейзера и два лежака с гейзером, рядом находится джакузи с подогревом.
Огромный трехэтажный коттедж площадью 575 кв. м. продается в Бердске в зоне Бердского санатория в Ясной Поляне. Первый этаж занимает кухня и гостиная со вторым светом, на верхние этажи ведет круговая лестница. Второй этаж вмещает две спальни и террасу, на третьем этаже еще три спальни и кабинет.
Цокольный этаж — два спортзала, кинотеатр и гардеробная для сезонной одежды, погреб и прачечная. Дом оборудован системой очистки воды и вентиляционной системой, а также системой кондиционеров, при отключениях электричества дом снабжается электроэнергией от собственного генератора.
За 100 млн под Новосибирском продают особняк с сауной.