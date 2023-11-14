Что скрывается за внешней роскошью особняков за 100 млн рублей и выше

Трехэтажный дом площадью 938,6 кв. м. находится в закрытом поселке Лесная Поляна в сторону Мочище. В доме 4 комнаты для гостей, хозяйская спальня с санузлом, кабинет, бильярд, тренажерный зал. Большая кухня и столовая. Отдельный этаж выделен под СПА зону с баней и бассейном. В доме бронированные окна и стены, по всему периметру есть видеонаблюдение. На участке озеро, к которому есть доступ только у собственников, также в доме работает круглосуточная охрана. Интересный факт: тот же дом можно приобрести на avito.ru за 105 млн рублей.