Где в Новосибирске опасно покупать жилье: антирейтинг долгостроев

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Издания «Аиф-Новосибирск» получило рекомендации независимого аналитика недвижимости Сергея Николаева по выбору жилья в Новосибирске. Очень важно заранее выяснить, не просрочены ли сроки сдачи дома, потому что при приобретении жилья в «замороженном» доме, не получится воспользоваться какими-либо преференциями от государства.
Особенно важно обратить внимание на документацию, кому принадлежит приобретаемое жилье, генподрядчику или субподрядчику, которому жилье может принадлежать по договору долевого участия, пока генподрядчик не выплатил за него.
«Когда мы берём дом, который продаётся по системе проектного финансирования, то вероятность того, что вас обманут, почти нулевая», — пояснил Сергей Николаев.
Очень многое решает репутация застройщика, рейтинги, сроки сдачи предыдущих объектов, их качество. Если недвижимость ниже по стоимости, чем расположенные рядом объекты, это может означать наличие подводных камней. Сами материалы, когда стоят долгое время без соответствующего покрытия, облицовки, тоже могут терять в прочности — тут все зависит от материалов, конструкции дома.
Стоит ли покупать сейчас недвижимость в Новосибирске — цены на квартиры в городе и пригороде.