Где в Новосибирске опасно покупать жилье: антирейтинг долгостроев

Очень многое решает репутация застройщика, рейтинги, сроки сдачи предыдущих объектов, их качество. Если недвижимость ниже по стоимости, чем расположенные рядом объекты, это может означать наличие подводных камней. Сами материалы, когда стоят долгое время без соответствующего покрытия, облицовки, тоже могут терять в прочности — тут все зависит от материалов, конструкции дома.