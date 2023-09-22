Цены на недвижимость в Новосибирске 2023: стоит ли покупать квартиру сейчас

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
По данным исследования сервиса «Авито Недвижимость» цены на вторичном рынке жилья в Новосибирске за год в среднем увеличились на 8%. Сильнее всего рост затронул двух- и трехкомнатные квартиры, их стоимость подскочила на 14%. А вот студии практически не изменились в цене, здесь рост составил всего 1%.
При этом на рынке стало меньше студий, одно- и двухкомнатных квартир.
«Снижение объема предложения свидетельствует об активизации спроса и оживлении рынка вторичной недвижимости по сравнению с ситуацией годичной давности. Объекты быстрее продаются, поэтому и объявлений на платформе остается меньше. Продавцы назначают более высокую стоимость, реагируя на активизацию спроса и уменьшение числа действительно качественных лотов, которые вышли на рынок в 2022 году», — комментирует Сергей Хахулин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».
Наиболее взрывные результаты в Новосибирске показывает рынок новостроек. По словам независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, в текущем году продажи самые рекордные за последние восемь лет. А август 2023 стал самым успешным месяцем, начиная с декабря 2014 года. При этом люди не рассматривают новостройки, как инструмент для инвестиций, это всего лишь способ сохранения денег.
«Сейчас новостройка, это как новая машина в салоне. Вы ее купили, но вы ее не продадите, потому что льготная ипотека у застройщика, а у вас-то обычная ипотека», — проводит аналогию Николаев.
Застройщики стараются не повышать стоимость квадратного метра в новых домах, цены на первичном рынке растут на уровне инфляции, отмечает эксперт.
Еще одна заметная тенденция 2023 года — всплеск интереса сибиряков к малоэтажному строительству, это характерно не только для Новосибирска, но касается и соседних городов.
«Самые ходовые размеры — от 60 до 120 квадратных метров. Мода на большие двухэтажные коттеджи если не прошла совсем, то сильно сбавила обороты: их дорого содержать и дорого отапливать. Около 80% продаж — это чеки около 2,5 миллиона рублей», — рассказывает Станислав Гофман, директор и собственник компании по производству модульных домов DOMA TAIGA.
Видение того, что будет дальше происходить с рынком на фоне общей экономической нестабильности, у экспертов расходится.
«Цены на недвижимость снижаться точно не будут, а вот дальнейшие прогнозы давать сложно. Сейчас рост цен остановился, рынок замер в ожидании, как и в начале СВО», — говорит независимый риэлтор Владимир Савченко.
«Сейчас застройщики убрали с продаж около 15% самых ликвидных квартир. Потому что они тоже не понимают, как будут развиваться ситуация. В принципе, никто не торопится сейчас сильно все быстро распродать», — описывает ситуацию Сергей Николаев.
«Спрос пока не думает снижаться, а если упадёт, то на 3-5%, не больше — и это будет просто результатом перегретого рынка», — прогнозирует ближайшее будущее рынка многоквартирных домов Станислав Гофман.
«Никаких оснований для сохранения текущих цен на базовом вторичном рынке жилья нет. Оснований для резкого обвала цен тоже нет», — категоричен автор youtube-канала «Территория недвижимости», основатель агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко. По его мнению, не исключено, что продавцы могут начать снижать цены, но не более, чем на 1-2%, чтобы подстегнуть продажи на фоне дисбаланса предложения и спроса. «Большая часть объектов в рекламе стоит по завышенным ценам. Цена предложения не имеет никакого отношения к реальной цене сделки. Цены не растут уже год», — резюмирует Холявченко.
Между тем, конец года, по мнению Владимира Савченко, может стать выгодным временем для ипотечных покупателей. Возрастают шансы получить деньги в банках, которые не довыполнили план по выдаче кредитов, и более мягко относятся к заёмщикам в этот момент.