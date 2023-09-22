Цены на недвижимость в Новосибирске 2023: стоит ли покупать квартиру сейчас

«Никаких оснований для сохранения текущих цен на базовом вторичном рынке жилья нет. Оснований для резкого обвала цен тоже нет», — категоричен автор youtube-канала «Территория недвижимости», основатель агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко. По его мнению, не исключено, что продавцы могут начать снижать цены, но не более, чем на 1-2%, чтобы подстегнуть продажи на фоне дисбаланса предложения и спроса. «Большая часть объектов в рекламе стоит по завышенным ценам. Цена предложения не имеет никакого отношения к реальной цене сделки. Цены не растут уже год», — резюмирует Холявченко.