Средства проектов комплексного развития территорий выделены на проблемные объекты

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Для завершения строительства объектов привлечено более 123 млн рублей за счет средств проектов комплексного развития территорий. В первую очередь средства направлены на завершение двух долгостроев.
Первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов напомнил, что в регионе определен ряд площадок под КРТ, самая значимая из них площадью более 200 га расположена в Калининском районе Новосибирска — микрорайон «Клюквенный». В общей сложности, здесь планируется построить более 1 млн кв. м. жилья. Правительством региона и оператором проекта АО «АРЖС НСО» обеспечивается синхронизация жилищного строительства с созданием коммунальных сетей, дорог и первоочередных объектов образования и медицины.
В течение 2023 года проведено несколько открытых аукционов по реализации прав на застройку участков в микрорайоне «Клюквенный», 25 октября подведены итоги очередных торгов.
«Застройщики нашего и соседних регионов активно принимают участие в проекте. Реализация проекта запланирована на 10 лет, однако уже сегодня определены застройщики в отношении четвертой части от всех участков, подлежащих застройке. Реализация участков позволила нашему дочернему обществу АО „АРЖС“ привлечь более 2,4 млрд рублей. При этом одно из обязательных условий участия в проекте — часть средств от продажи земельных участков направляется на завершение строительства долгостроев региона. В данный момент первые средства от реализации земельных участков — более 83 млн рублей — уже направлены в ЖСК „Есенина, 67“ и ЖСК „Первый дом“, который занимается достройкой дома № 1 по ул. Дуси Ковальчук, 378/1 в Новосибирске. Таким образом, у Правительства региона появился еще один эффективный инструмент, помимо масштабных инвестиционных проектов, который помогает в решении важнейшего социального вопроса помощи обманутым участникам долевого строительства», — отметил Дмитрий Тимонов.