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Долгострои в Новосибирске будут достроены за средств, выделенных крупнейших проектов по развитию территорий

Средства проектов комплексного развития территорий выделены на проблемные объекты

26 октября 2023, 08:00
Фото: 1MI
Долгострои в Новосибирске будут достроены за средств, выделенных крупнейших проектов по развитию территорий
В Новосибирской области исполнен план 2023 года по реализации участков под комплексное развитие территорий в микрорайоне «Клюквенный» — крупнейшего проекта КРТ, объявленного Правительством региона. Это позволило привлечь более 123 млн рублей на решение проблемы обманутых дольщиков.

Для завершения строительства объектов привлечено более 123 млн рублей за счет средств проектов комплексного развития территорий. В первую очередь средства направлены на завершение двух долгостроев.

Первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов напомнил, что в регионе определен ряд площадок под КРТ, самая значимая из них площадью более 200 га расположена в Калининском районе Новосибирска — микрорайон «Клюквенный». В общей сложности, здесь планируется построить более 1 млн кв. м. жилья. Правительством региона и оператором проекта АО «АРЖС НСО» обеспечивается синхронизация жилищного строительства с созданием коммунальных сетей, дорог и первоочередных объектов образования и медицины.

В течение 2023 года проведено несколько открытых аукционов по реализации прав на застройку участков в микрорайоне «Клюквенный», 25 октября подведены итоги очередных торгов.

«Застройщики нашего и соседних регионов активно принимают участие в проекте. Реализация проекта запланирована на 10 лет, однако уже сегодня определены застройщики в отношении четвертой части от всех участков, подлежащих застройке. Реализация участков позволила нашему дочернему обществу АО „АРЖС“ привлечь более 2,4 млрд рублей. При этом одно из обязательных условий участия в проекте — часть средств от продажи земельных участков направляется на завершение строительства долгостроев региона. В данный момент первые средства от реализации земельных участков — более 83 млн рублей — уже направлены в ЖСК „Есенина, 67“ и ЖСК „Первый дом“, который занимается достройкой дома № 1 по ул. Дуси Ковальчук, 378/1 в Новосибирске. Таким образом, у Правительства региона появился еще один эффективный инструмент, помимо масштабных инвестиционных проектов, который помогает в решении важнейшего социального вопроса помощи обманутым участникам долевого строительства», — отметил Дмитрий Тимонов.

Губернатор подписал распоряжение: новый инвестпроект для помощи обманутым дольщикам
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#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Долгострой#Ольга Храмушкина
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