Средства проектов комплексного развития территорий выделены на проблемные объекты

«Застройщики нашего и соседних регионов активно принимают участие в проекте. Реализация проекта запланирована на 10 лет, однако уже сегодня определены застройщики в отношении четвертой части от всех участков, подлежащих застройке. Реализация участков позволила нашему дочернему обществу АО „АРЖС“ привлечь более 2,4 млрд рублей. При этом одно из обязательных условий участия в проекте — часть средств от продажи земельных участков направляется на завершение строительства долгостроев региона. В данный момент первые средства от реализации земельных участков — более 83 млн рублей — уже направлены в ЖСК „Есенина, 67“ и ЖСК „Первый дом“, который занимается достройкой дома № 1 по ул. Дуси Ковальчук, 378/1 в Новосибирске. Таким образом, у Правительства региона появился еще один эффективный инструмент, помимо масштабных инвестиционных проектов, который помогает в решении важнейшего социального вопроса помощи обманутым участникам долевого строительства», — отметил Дмитрий Тимонов.