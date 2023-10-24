Губернатор подписал распоряжение: новый инвестпроект для помощи обманутым дольщикам

Распоряжение Губернатора о реализации нового МИПа подписал сегодня, 24 октября, глава региона Андрей Травников.

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что это уже пятый масштабный инвестиционный проект, запущенный в 2023 году. Всего же в регионе реализуется 47 МИПов, благодаря которым привлечено более 3,5 млрд рублей на решение проблем дольщиков. Кроме того, гражданам, пострадавшим от нерадивых застройщиков, инициаторами МИПов предоставлено около 45 тыс. кв.м готового жилья.



«Сегодня МИПы — реально действующий механизм решения проблемы обманутых дольщиков в нашем регионе. Застройщики охотно выступают инициаторам инвестпроектов, одновременно помогая региону в достройке проблемных объектов, а также решая свои вопросы с получением участков для строительства жилых домов. Теперь вот запущен первый инвестпроект и вне границ Новосибирска, на территории области. Это подтверждает тот факт, что данный инструмент востребован и только наращивает обороты», — подчеркнул Алексей Колмаков.



Инициатор нового МИП — ООО «Строительные решения. Специализированный застройщик». По условиям инвестпроекта компания обязуется направить в собственность обманутых дольщиков порядка 3,2 тысячи кв.м жилых помещений (но не менее 6% от возведенных площадей). В свою очередь застройщику, согласно Закону Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ, предоставлен участок без проведения торгов для строительства многоквартирных домов по ул. Большая в г. Обь.



Министр строительства также отметил, что Правительством региона реализуется целый спектр механизмов, направленных на решение проблем обманутых дольщиков: помимо МИПов, это адресная поддержка дольщиков, субсидии на техподключение домов к инженерным сетям, установку лифтов и благоустройство прилегающей территории. Благодаря комплексному использованию всех инструментов, сегодня удается полностью закрыть дефицит средств, необходимых для решения вопросов по всем долгостроям Новосибирской области. По всем оставшимся объектам разработаны механизмы выхода из кризисной ситуации, определены источники финансирования, установлены сроки решения проблемы.