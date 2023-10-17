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В области выделяются средства на расселение аварийного жилья в Новосибирске.

В регионе расселен первый дом по механизму комплексного развития территорий

17 октября 2023, 11:29
Фото: nso.ru
В области выделяются средства на расселение аварийного жилья в Новосибирске.
Благодаря эффективному использованию Правительством Новосибирской области механизма комплексного развития территорий в регионе начался снос и расселение аварийных домов. Первый из них — дом № 28 по ул. Игарская — начали сносить сегодня, 9 семей из дома переселены в благоустроенные квартиры.

Министр строительства региона Алексей Колмаков посетил площадку, на которой стартовала реализация проекта комплексного развития территорий между улицами Фадеева и Игарская, и дал старт сносу первого расселенного в рамках данного проекта аварийного дома.
«Сегодня в регионе активно применяется механизм комплексного развития территорий, в области определены 26 площадок общей площадью более 564 га. При этом площадь расселяемого жилого фонда — более 133 тысяч квадратных метров. На освобожденных площадках планируется построить новое жилье параллельно с созданием социальной и дорожной инфраструктур. Таким образом, мы решаем сразу несколько стратегически важных задач — расселения людей из непригодного для жизни фонда, а также создания современных микрорайонов сразу с необходимыми для комфортного проживания людей объектами: детскими садами, школами и поликлиниками», — отметил министр строительства Алексей Колмаков. Министр также подчеркнул, что в настоящий момент из 26 проектов КРТ порядка 14 проектов площадью более 47 га уже реализуются.
Один из них — проект КРТ между улицами Фадеева и Игарская в Новосибирске, которым занимается ГК «Поляков». Проект предполагает реновацию территории 5,5 га. В его рамках будет расселено и снесено 8 жилых домов и 2 нежилых строения. Новое жилье получат 103 семьи.
В рамках концепции развития территории до конца 2027 года на площадке будут построены 6 многоквартирных жилых домов ЖК «Фора» и детский сад на 180 мест, спроектированный на средства застройщика. Учреждение полностью закроет потребность в местах для проживающих здесь дошколят. Проект планируется реализовывать в несколько этапов.
«Сегодня мы присутствуем на сносе первого дома в рамках КРТ, но, я уверен, это только начало. Застройщики охотно участвуют в проектах комплексного развития территорий, для нас это взаимовыгодное сотрудничество, которое позволяет решать целый ряд важных для региона задач», — подвел итог министр строительства региона Алексей Колмаков

НСО выделят еще 334 млн рублей на расселение аварийного жилья
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334 млн рублей запланировано на расселение аварийных домов в Новосибирской области.

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