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НСО выделят еще 334 млн рублей на расселение аварийного жилья

Сегодня, 08:55
Фото: 1MI
Ключи от новой квартиры
Одобрена заявка Новосибирской области на выделение из федерального бюджета дополнительных средств на расселение аварийных жилых домов, сообщает региональное правительство.

"Средства Фонда в объеме более 334 млн рублей планируется направить на реализацию мероприятий этапа 2022-2023 годов региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2023 годах на территории города Новосибирска, города Татарска, Барышевского сельсовета Новосибирского района", - приводятся в сообщении слова главы новосибирского Минстроя Дениса Архипова.

Он подчеркнул, что благодаря допфинансированию программа расселения ветхого жилья на 2022-2023 гг., реализуемая в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" будет выполнена в полном объеме и в срок.

Всего в регионе планируется расселить 867 жилых помещений общей площадью 32,06 тыс. кв. м, новые дома получат 2 322 человека.

Ранее мэрия Новосибирска проинформировала о сносе пяти ветхих домов в Октябрьском, Ленинском и Первомайском районах. Что планируется построить на месте снесенного жилья, не уточняется 

В Новосибирске снесут пять аварийных старых домов
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#Общество#Город#Новосибирская область#Новосибирск#Ветхое жилье#Расселение
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