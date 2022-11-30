НСО выделят еще 334 млн рублей на расселение аварийного жилья

"Средства Фонда в объеме более 334 млн рублей планируется направить на реализацию мероприятий этапа 2022-2023 годов региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2023 годах на территории города Новосибирска, города Татарска, Барышевского сельсовета Новосибирского района", - приводятся в сообщении слова главы новосибирского Минстроя Дениса Архипова.
Он подчеркнул, что благодаря допфинансированию программа расселения ветхого жилья на 2022-2023 гг., реализуемая в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" будет выполнена в полном объеме и в срок.
Всего в регионе планируется расселить 867 жилых помещений общей площадью 32,06 тыс. кв. м, новые дома получат 2 322 человека.
Ранее мэрия Новосибирска проинформировала о сносе пяти ветхих домов в Октябрьском, Ленинском и Первомайском районах. Что планируется построить на месте снесенного жилья, не уточняется