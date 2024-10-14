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Расселение

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В прокуратуре прокомментировали расселение домов у полигона ТБО в Новосибирске
14 октября, 01:21
Депутат из Новосибирска требует расселить дом рядом со свалкой на улице Малыгина
11 октября, 01:46
Почти 500 аварийных домов расселят за 5 лет в Новосибирске
Практически 500 домов, которые уже признаны аварийными до 2024 года, планируется расселить за пять лет, сообщили в мэрии.
17 июля, 04:56
В мэрии Новосибирска высказались о судьбе исторических домов соцгорода «Сибкомбайна»
16 июля, 11:02
Сроки и стоимость расселения всего ветхого жилья озвучили в Новосибирске
16 июля, 09:18
Глава СКР Бастрыкин затребовал доклад о расселении ветхого дома в Новосибирске
В Новосибирске жительница ветхого дома пожаловалась на медленное расследование уголовного дела, возбужденного в связи с расселением разрушающегося дома, следует из сообщения Следкома.
25 июня, 02:57
Названы три цели, на которые из новосибирского бюджета дополнительно потратят деньги
Правительство Новосибирской области намерено внести изменения в региональный бюджет, соответствующий законопроект уже отправлен на рассмотрение депутатам Заксобрания.
18 июня, 04:03
Новосибирцев переселят из 400 аварийных домов
ПрезидентВладимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию 29 февраля поручил подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья. В 2023 году благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» удалось переселить в новые дома почти 2 тысячи человек.
13 марта, 07:58
С обвиняемых во взрыве дома на Линейной требуют 335 млн рублей — вину они не признали
20 февраля, 08:11
В Новосибирской области за год расселили рекордное число «авариек»
7 января, 09:21
2023
О судьбе жителей ветхих домов в Академгородке высказалась мэрия Новосибирска
20 октября 2023, 06:51
В регионе расселен первый дом по механизму комплексного развития территорий
Благодаря эффективному использованию Правительством Новосибирской области механизма комплексного развития территорий в регионе начался снос и расселение аварийных домов. Первый из них — дом № 28 по ул. Игарская — начали сносить сегодня, 9 семей из дома переселены в благоустроенные квартиры.
17 октября 2023, 11:29
Снесут 16 домов на Расточке по плану реновации: адреса назвали в мэрии Новосибирска
17 октября 2023, 03:09
В Новосибирске будут насильно выселять жителей ветхих домов в интересах застройщиков
11 июля 2023, 09:09
В Новосибирске снесут огромный частный сектор в Октябрьском районе
Частный сектор площадью 21,5 га в Октябрьском районе Новосибирска расселят и снесут. Такое постановление появилось на портале мэрии.
23 июня 2023, 07:14
Названы районы, где расселят больше всего ветхих домов в Новосибирске
Всего 72 ветхих дома планируют расселить в Новосибирске в 2023 году. Стало известно, в каких районах города больше всего аварийного жилья.
3 марта 2023, 03:01
В Новосибирске жильцов разрушенного от взрыва дома расселят до 2024 года
Пострадавших жильцов взорвавшегося дома на Линейной, 39 в Новосибирске расселят до 2024 года. Здание должны признать аварийным и снести по поручению мэра Анатолия Локтя.
15 февраля 2023, 06:07
В Новосибирске 121 житель взорвавшегося дома попросил помощи в расселении
После взрыва в доме на Линейной, 39 в Новосибирске расселение попросил 121 житель. Об этом рассказал мэр Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания в правительстве региона 13 февраля.
13 февраля 2023, 08:08
В Новосибирске три дома на Бердском шоссе и Фабричной признали аварийными
13 февраля 2023, 07:42
В Новосибирске более 200 жильцов аварийных домов переселят в новостройку на Степной
В новый дом по адресу: Степная, 262А переедут по региональной программе расселения аварийного жилого фонда 209 новосибирцев, сообщает областное правительство.
13 января 2023, 07:07

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