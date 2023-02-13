В Новосибирске 121 житель взорвавшегося дома попросил помощи в расселении

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
«На данный момент мы расселили 49 жильцов дома. Всего к нам обратился 121 человек за помощью в этом деле. Поможем всем», - заявил глава города.
Градоначальник отметил, что некоторые люди, среди которых и иностранцы, снимали квартиры в пострадавшем от взрыва доме. Для них также найдут временное жилье.
Напомним, взрыв прогремел в пятиэтажке на Линейной 9 февраля. Произошло частичное обрушение сразу двух подъездов, ударной волной задело свыше 10 квартир.
Предварительно, из-за утечки газа в одной из квартир – там установили водопроводный шланг на газовую плиту.