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Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

В Новосибирске 121 житель взорвавшегося дома попросил помощи в расселении

13 февраля 2023, 08:08
Фото: atas.info
121 житель дома на Линейной в Новосибирске попросил расселение
После взрыва в доме на Линейной, 39 в Новосибирске расселение попросил 121 житель. Об этом рассказал мэр Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания в правительстве региона 13 февраля.
«На данный момент мы расселили 49 жильцов дома. Всего к нам обратился 121 человек за помощью в этом деле. Поможем всем», - заявил глава города.

Градоначальник отметил, что некоторые люди, среди которых и иностранцы, снимали квартиры в пострадавшем от взрыва доме. Для них также найдут временное жилье.

Напомним, взрыв прогремел в пятиэтажке на Линейной 9 февраля. Произошло частичное обрушение сразу двух подъездов, ударной волной задело свыше 10 квартир. 

Предварительно, из-за утечки газа в одной из квартир – там установили водопроводный шланг на газовую плиту.

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#Алина Шефер#Взрыв#Взрыв дома на ул. Линейной#Расселение#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дом#ЧП
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