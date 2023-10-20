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Люди не хотят уезжать из привычного района

О судьбе жителей ветхих домов в Академгородке высказалась мэрия Новосибирска

20 октября 2023, 06:51
Фото: atas.info
Люди не хотят уезжать из привычного района
Глава департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев прокомментировал желание жителей расселяемых домов остаться в привычном районе

На текущий момент на рынке недвижимости нет достаточного количества предложений, чтобы всех жителей 27 ветхих бараков в микрорайоне Щ, попадающих под снос, расселить в пределах Новосибирского научного центра. Однако, по словам главы департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексея Кондратьева, не исключено, что если появится массовый спрос, то появится и соответствующее предложение. Но, судя по всему, общепринятое понимание границ территории Академгородка, закрепленных к тому же постановлением правительства Новосибирской области № 544-п от 30 декабря 2014, расходится с Академгородком в понимании главы строительного департамента.

«Академгородок это большая территория, это верхняя зона, нижняя, это и левобережная часть. Поэтому мы позитивно смотрим в перспективы реализации этой территории и очень надеемся в этом году реализовать. Потому что действительно, люди этих домов достаточно длительный период времени в совершенно несоответствующих нормальной жизни условиях находятся и ждут, когда уже приступят инвесторы к расселению», — заявил Алексей Кондратьев в пресс-центре агентства ТАСС.

Предполагается, что конкурсные процедуры на застройку части территории микрорайона Щ в Советском районе пройдут в ноябре, добавил Кондратьев.

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#Новосибирск#Академгородок#Ветхое жилье#Расселение#Микрорайон Щ#Бараки
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