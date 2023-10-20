О судьбе жителей ветхих домов в Академгородке высказалась мэрия Новосибирска

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
На текущий момент на рынке недвижимости нет достаточного количества предложений, чтобы всех жителей 27 ветхих бараков в микрорайоне Щ, попадающих под снос, расселить в пределах Новосибирского научного центра. Однако, по словам главы департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексея Кондратьева, не исключено, что если появится массовый спрос, то появится и соответствующее предложение. Но, судя по всему, общепринятое понимание границ территории Академгородка, закрепленных к тому же постановлением правительства Новосибирской области № 544-п от 30 декабря 2014, расходится с Академгородком в понимании главы строительного департамента.
«Академгородок это большая территория, это верхняя зона, нижняя, это и левобережная часть. Поэтому мы позитивно смотрим в перспективы реализации этой территории и очень надеемся в этом году реализовать. Потому что действительно, люди этих домов достаточно длительный период времени в совершенно несоответствующих нормальной жизни условиях находятся и ждут, когда уже приступят инвесторы к расселению», — заявил Алексей Кондратьев в пресс-центре агентства ТАСС.
Предполагается, что конкурсные процедуры на застройку части территории микрорайона Щ в Советском районе пройдут в ноябре, добавил Кондратьев.