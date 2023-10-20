О судьбе жителей ветхих домов в Академгородке высказалась мэрия Новосибирска

На текущий момент на рынке недвижимости нет достаточного количества предложений, чтобы всех жителей 27 ветхих бараков в микрорайоне Щ, попадающих под снос, расселить в пределах Новосибирского научного центра. Однако, по словам главы департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексея Кондратьева, не исключено, что если появится массовый спрос, то появится и соответствующее предложение. Но, судя по всему, общепринятое понимание границ территории Академгородка, закрепленных к тому же постановлением правительства Новосибирской области № 544-п от 30 декабря 2014, расходится с Академгородком в понимании главы строительного департамента.