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Бараки

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Сентябрь
Бастрыкин обратил внимание на протекшие крыши и бараки в Новосибирске
В Новосибирске жильцы многострадального дома добились реакции правоохранителей, которые проверят нарушения их жилищных прав, сообщили в СКР.
25 сентября, 01:50
Июнь
Два многоквартирных дома снесут в Новосибирске
Мэрия ищет подрядчика для демонтажа ветхих двухэтажных строений, следует из информации на сайте госзакупок.
22 июня, 03:30
Ноябрь 2023
В Новосибирске ищут подрядчика на снос двух аварийных бараков за 1,2 млн рублей
25 ноября 2023, 08:28
Октябрь 2023
О судьбе жителей ветхих домов в Академгородке высказалась мэрия Новосибирска
20 октября 2023, 06:51

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