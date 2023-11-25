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Оба дома построены в начале 50-х годов прошлого века

В Новосибирске ищут подрядчика на снос двух аварийных бараков за 1,2 млн рублей

25 ноября 2023, 08:28
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Оба дома построены в начале 50-х годов прошлого века

Мэрия Новосибирска хочет снести два барака в Октябрьском районе

Муниципалитет объявил электронный аукцион на демонтаж двух ветхих жилых домов в Октябрьском районе

Муниципальное «Городское жилищное агентство» объявило тендер на снос аварийных домов в Октябрьском районе Новосибирска. Как следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок, речь идет о двух жилых строениях барачного типа по адресам Крамского, 9 и Красносельская, 6б. Начальная стоимость контракта составляет 1 261 820 рублей, деньги выделят из городского бюджета.

Победитель аукциона должен будет произвести «разборку зданий методом обрушения», вывести весь строительный мусор на специализированный полигон, засыпать все ямы на площадках, где ранее стояли дома и разровнять их бульдозером.

Заявки на аукцион принимают до 4 декабря. В случае признания торгов состоявшимся подрядчик должен будет снести бараки в срок с 18 по 31 декабря текущего года.

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#Общество#Новосибирск#Ветхое жилье#Снос#Бараки
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