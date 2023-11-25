В Новосибирске ищут подрядчика на снос двух аварийных бараков за 1,2 млн рублей

Муниципальное «Городское жилищное агентство» объявило тендер на снос аварийных домов в Октябрьском районе Новосибирска. Как следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок, речь идет о двух жилых строениях барачного типа по адресам Крамского, 9 и Красносельская, 6б. Начальная стоимость контракта составляет 1 261 820 рублей, деньги выделят из городского бюджета.