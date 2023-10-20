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В мэрии считают, что застройщики изменили подход к своей работе

Мэрия Новосибирска спрогнозировала ввод жилья в 2023 году

20 октября 2023, 06:14
Фото: atas.info
В мэрии считают, что застройщики изменили подход к своей работе

Новосибирские застройщики уже сдали 1,15 млн кв. метров жилья

Застройщики не снижают темпов, несмотря на экономические сложности. Уже введено в эксплуатацию более 1 млн квадратных метров жилых помещений

По итогам 2023 года новосибирские строители сдадут в эксплуатацию около 1,3 млн квадратных метров жилья. По итогам 9 месяцев текущего года сдано уже 1 млн 150 тысяч квадратных метров, сообщил начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев. Эти цифры примерно равны аналогичным показателям прошлого года.

«Строители поменяли отношение к реализуемым проектам. Сегодня каждый новый проект застройщик создает более интересным, чем предыдущий. Нет типовых проектов, каждый новый проект создается. И поэтому в части реализации квартир ситуация стабильная, готовность строить больше сохраняется», — заявил Алексей Кондратьев в пресс-центре агентства ТАСС.

По прогнозу главы профильного департамента мэрии, в 2024 году ввод жилья достигнет планки 1,4 млн квадратных метров.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирской области растет число долгостроев.

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#Новосибирск#Строительство#Застройщик#Жилье#Ввод в эксплуатацию
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