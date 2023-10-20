Мэрия Новосибирска спрогнозировала ввод жилья в 2023 году

По итогам 2023 года новосибирские строители сдадут в эксплуатацию около 1,3 млн квадратных метров жилья. По итогам 9 месяцев текущего года сдано уже 1 млн 150 тысяч квадратных метров, сообщил начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев. Эти цифры примерно равны аналогичным показателям прошлого года.