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Число долгостроев выросло в Новосибирской области за четыре года

Число долгостроев выросло в Новосибирской области за четыре года

20 октября 2023, 04:15
Фото: atas.info
За последние четыре года количество незавершенных строительных объектов в Новосибирской области значительно увеличилось — с 1184 до 2496. Этой информацией поделился Василий Круковский, который является аудитором Контрольно-счетной палаты региона.

Вопрос о проблеме долгостроев был обсужден на заседании бюджетного комитета Законодательного собрания. Как отметил аудитор, незавершенное строительство негативно сказывается на экономике. Ведь эти объекты не могут быть использованы, что означает отсутствие доходов и невозвратность вложенных средств. Появляются сложности связанные с сохранением, восстановлением или ликвидацией этих объектов.

Самое большое количество незавершенных строительных объектов содержится в отчетах областных ведомств по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству. Также число таких объектов увеличилось и в муниципальных образованиях.

В прошлом году работы над 625 объектами в Новосибирской области не были проведены, поэтому эти объекты включили в список проблемных.

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#Новосибирск#Строительство#Долгострой#Эмилия Губарева
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