Число долгостроев выросло в Новосибирской области за четыре года

Вопрос о проблеме долгостроев был обсужден на заседании бюджетного комитета Законодательного собрания. Как отметил аудитор, незавершенное строительство негативно сказывается на экономике. Ведь эти объекты не могут быть использованы, что означает отсутствие доходов и невозвратность вложенных средств. Появляются сложности связанные с сохранением, восстановлением или ликвидацией этих объектов.