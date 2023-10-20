Число долгостроев выросло в Новосибирской области за четыре года

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Вопрос о проблеме долгостроев был обсужден на заседании бюджетного комитета Законодательного собрания. Как отметил аудитор, незавершенное строительство негативно сказывается на экономике. Ведь эти объекты не могут быть использованы, что означает отсутствие доходов и невозвратность вложенных средств. Появляются сложности связанные с сохранением, восстановлением или ликвидацией этих объектов.
Самое большое количество незавершенных строительных объектов содержится в отчетах областных ведомств по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству. Также число таких объектов увеличилось и в муниципальных образованиях.
В прошлом году работы над 625 объектами в Новосибирской области не были проведены, поэтому эти объекты включили в список проблемных.