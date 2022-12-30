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«Юбилейный» долгострой введен в эксплуатацию на Родниковая

Сегодня, 14:06
Фото: 1MI
В канун Нового года в свои квартиры смогли заехать двадцать семей

В Новосибирске завершили строительство жилого долгостроя на улице Родниковая

30 декабря ввели в эксплуатацию десятый по счету долгострой, расположенный на улице Родниковой в Октябрьском районе и новоселье здесь отметят двадцать семей.

Двумя днями раньше в новые дома также смогли заехать новоселы — в этот день ввели в эксплуатацию дом на Петухова и последнюю — самую проблемную — секцию в микрорайоне «Олимпийская слава» в селе Каменка.
За 2022 год в регионе сумели восстановить права 1050 дольщиков жилищного строительства.

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что это десятый проблемный объект, который удалось достроить в регионе с начала 2022 года. Всего за год в регионе восстановлены права 1050 дольщиков.

Ранее сообщалось, что мэрия Новосибирска разрешила «Дом-Строй» застроить высотками улицу Горскую. Там появится новый ЖК с 30-этажными домами на свыше 1000 квартир.

#Город#Новосибирск#Долгострой#Дом#Дольщики
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