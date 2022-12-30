«Юбилейный» долгострой введен в эксплуатацию на Родниковая

Двумя днями раньше в новые дома также смогли заехать новоселы — в этот день ввели в эксплуатацию дом на Петухова и последнюю — самую проблемную — секцию в микрорайоне «Олимпийская слава» в селе Каменка.

За 2022 год в регионе сумели восстановить права 1050 дольщиков жилищного строительства.