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Published Сегодня, 04:56

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В Новосибирске сдадут 22-летний долгострой на Кропоткина в 2023 году

15 февраля 2023, 04:56
Фото: om1
Один из самых проблемных долгостроев на улице Кропоткина, 104а в Новосибирске готовят к сдаче в эксплуатацию. Мэрия разрешила ЖСК «Садко» продолжить работы.

Согласно документам из мэрии, достраивать жилой дом на 23 этажа начнут в ближайшие дни. Готовность здания составляет сейчас 80%.

Как говорилось выше, в доме 23 этажа, но есть и 1 подземный. Всего в нем будет 93 квартиры, часть из которых перестроят в офисы.

Напомним, первый камень этой многоэтажки в центре мегаполиса заложили еще в 2001 году. Спустя некоторое время у застройщика возникли финансовые проблемы и объект передали инвесторам. Потом снова начались трудности, которые не позволили сдать дом до сих пор.

ЖСК получила разрешение на строительство несколько дней назад. Сдать объект планируют до конца сентября 2023 года.

#Алина Шефер#Долгострой#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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