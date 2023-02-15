В Новосибирске сдадут 22-летний долгострой на Кропоткина в 2023 году

Напомним, первый камень этой многоэтажки в центре мегаполиса заложили еще в 2001 году. Спустя некоторое время у застройщика возникли финансовые проблемы и объект передали инвесторам. Потом снова начались трудности, которые не позволили сдать дом до сих пор.