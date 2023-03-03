Названы районы, где расселят больше всего ветхих домов в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
Как узнал РБК Новосибирск, 33 здания готовят к расселению в Октябрьском районе, 15 в Первомайском районе. Еще 14 аварийных домов находятся в Ленинском районе, в Кировском их 4, в остальных по 1.
Отмечается, что в этом году из бюджета мэрии и области выделили больше денег, чем годами ранее на программу расселения. Так в 3 раза больше людей переедут в новые дома до конца декабря.
Власти региона ранее заявляли, что в благоустроенное жилье переселят 3,42 тыс. человек в Новосибирске и районах области.