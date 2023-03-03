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Published Сегодня, 03:01

Modified Сегодня, 03:04

Updated Сегодня, 03:04

Названы районы, где расселят больше всего ветхих домов в Новосибирске

3 марта 2023, 03:01
Фото: 1MI
В каких районах больше ветхого жилья на расселение в Новосибирске
Всего 72 ветхих дома планируют расселить в Новосибирске в 2023 году. Стало известно, в каких районах города больше всего аварийного жилья.

Как узнал РБК Новосибирск, 33 здания готовят к расселению в Октябрьском районе, 15 в Первомайском районе. Еще 14 аварийных домов находятся в Ленинском районе, в Кировском их 4, в остальных по 1.

Отмечается, что в этом году из бюджета мэрии и области выделили больше денег, чем годами ранее на программу расселения. Так в 3 раза больше людей переедут в новые дома до конца декабря.

Власти региона ранее заявляли, что в благоустроенное жилье переселят 3,42 тыс. человек в Новосибирске и районах области.


#Алина Шефер#Расселение#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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