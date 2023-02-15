В Новосибирске жильцов разрушенного от взрыва дома расселят до 2024 года

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Глава города подписал постановление №789 от 13 февраля 2023 года, согласно которому пятиэтажку после взрыва признают аварийной. Он поручил департаменту строительства в течение двух лет выделить новые постоянные квартиры собственникам.
Также администрация Центрального округа должна собрать всю информацию о них, узнать количество владельцев квартир. Потом отправить ее в ведомство до середины марта.
Стоит отметить, ранее в мэрии Новосибирска сообщала, что пострадавшие семьи могут попросить либо новую квартиру, либо денежную компенсацию в размере ее стоимости. Выплаты будут выделять из бюджета города и областного.