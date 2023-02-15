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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

В Новосибирске жильцов разрушенного от взрыва дома расселят до 2024 года

15 февраля 2023, 06:07
Фото: atas.info
Бывших жильцов дома на Линейной расселят до 2024 года
Пострадавших жильцов взорвавшегося дома на Линейной, 39 в Новосибирске расселят до 2024 года. Здание должны признать аварийным и снести по поручению мэра Анатолия Локтя.

Глава города подписал постановление №789 от 13 февраля 2023 года, согласно которому пятиэтажку после взрыва признают аварийной. Он поручил департаменту строительства в течение двух лет выделить новые постоянные квартиры собственникам.

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Также администрация Центрального округа должна собрать всю информацию о них, узнать количество владельцев квартир. Потом отправить ее в ведомство до середины марта.

Стоит отметить, ранее в мэрии Новосибирска сообщала, что пострадавшие семьи могут попросить либо новую квартиру, либо денежную компенсацию в размере ее стоимости. Выплаты будут выделять из бюджета города и областного.

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#Алина Шефер#Общество#Взрыв#Расселение#Новосибирск#Новосибирская область
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