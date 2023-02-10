Жильцам разрушенного дома начали выплачивать по 100 тысяч рублей. Со следующей недели начнутся выплаты для компенсации утраченного имущества – размер от 50 до 100 тысяч рублей. Пострадавшие в ЧП получат от 200 до 400 тысяч рублей.