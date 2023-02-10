Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Во время встречи с журналистами глава региона сообщил о выплатах погибшим и пострадавшим при взрыве газа в доме на улице Линейная, 39.
— Семьям, где есть погибшие, будет оказана помощь с погребением и выплачен на каждую семью один миллион рублей, — сказал Андрей Травников.
Жильцам разрушенного дома начали выплачивать по 100 тысяч рублей. Со следующей недели начнутся выплаты для компенсации утраченного имущества – размер от 50 до 100 тысяч рублей. Пострадавшие в ЧП получат от 200 до 400 тысяч рублей.
Как ранее говори мэр Анатолий Локоть, всем жильцам помогут в расселении. Дом, скорее, признают аварийным, а жителям дадут новые квартиры.
Напомним, ранее подозреваемым, причастных к взрыву газа, избрали меру пресечения: лже-газовщиков арестовали и посадили в СИЗО на 2 месяца.