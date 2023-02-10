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Published Сегодня, 10:09

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Updated Сегодня, 10:11

Семьям погибших при взрыве дома в Новосибирске выплатят по 1 млн рублей

10 февраля 2023, 10:09
Фото: atas.info
Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей
Губернатор Андрей Травников заявил, что семьи погибших при взрыве газа в доме на Линейной получат выплаты по 1 млн рублей.

Во время встречи с журналистами глава региона сообщил о выплатах погибшим и пострадавшим при взрыве газа в доме на улице Линейная, 39.

— Семьям, где есть погибшие, будет оказана помощь с погребением и выплачен на каждую семью один миллион рублей, — сказал Андрей Травников.

Жильцам разрушенного дома начали выплачивать по 100 тысяч рублей. Со следующей недели начнутся выплаты для компенсации утраченного имущества – размер от 50 до 100 тысяч рублей. Пострадавшие в ЧП получат от 200 до 400 тысяч рублей.

Как ранее говори мэр Анатолий Локоть, всем жильцам помогут в расселении. Дом, скорее, признают аварийным, а жителям дадут новые квартиры.

Напомним, ранее подозреваемым, причастных к взрыву газа, избрали меру пресечения: лже-газовщиков арестовали и посадили в СИЗО на 2 месяца. 

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