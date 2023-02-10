2 месяца в СИЗО: в Новосибирске арестован второй подозреваемый во взрыве газа в доме

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Взрыв произошел 9 февраля в доме № 39 на улице Линейной. Причиной тому стала утечка газа. В результате хлопка обрушились два подъезда, а под завалами остались люди. Всего погибших – 13, а пострадавших более 20 человек.
За несколько дней до трагедии в доме ходили подозрительные лица, которые представлялись сотрудниками газовой службы. Это были жители Омской области - Ирина Урбах и Евгений Кавун.
Сегодня прошло заседание суда. Ирину Урбах арестовали на 2 месяца – она пробудет в СИЗО до 9 апреля. Евгения Кавуна отправили в СИЗО до 9 апреля.