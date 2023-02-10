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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

2 месяца в СИЗО: в Новосибирске арестован второй подозреваемый во взрыве газа в доме

10 февраля 2023, 09:48
Фото: 1MI
Подозреваемым избрали меру пресечения

В Новосибирске второй подозреваемый по делу о взрыве газа в доме отправился в СИЗО

Новосибирский суд избрал меру пресечения подозреваемым, которые могут быть причастны к взрыву газа в доме на Линейной.

Взрыв произошел 9 февраля в доме № 39 на улице Линейной. Причиной тому стала утечка газа. В результате хлопка обрушились два подъезда, а под завалами остались люди. Всего погибших – 13, а пострадавших более 20 человек.

За несколько дней до трагедии в доме ходили подозрительные лица, которые представлялись сотрудниками газовой службы. Это были жители Омской области - Ирина Урбах и Евгений Кавун.

В Новосибирске подозреваемая по делу о взрыве в доме отправится в СИЗО на два месяца
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Сегодня прошло заседание суда. Ирину Урбах арестовали на 2 месяца – она пробудет в СИЗО до 9 апреля. Евгения Кавуна отправили в СИЗО до 9 апреля. 

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