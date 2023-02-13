В Новосибирске три дома на Бердском шоссе и Фабричной признали аварийными

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Согласно постановлению мэра города Анатолия Локтя, три этих дома – аварийные. Людей должны переселить в другое жилье до 2033 года.
Из паспорта дома №45 на улице Фабричной следует, что его построили в 1951 году. Проживает здесь 34 человека.
Здания №10 и №6 на Бердском шоссе возвели в 1956 году. В первом проживают 22 новосибирца, во втором 19 человек.
Напомним, в Новосибирске начали активно сносить аварийные бараки на левом берегу города. На их месте планируют построить многоэтажки.