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Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

В Новосибирске три дома на Бердском шоссе и Фабричной признали аварийными

13 февраля 2023, 07:42
Фото: 1MI
Жителей трех домов на Фабричной и Бердском шоссе расселят в Новосибирске.
Жителей домов №6 и № 10 на Бердском шоссе и дома №45 на Фабричной расселят в Новосибирске. Это жилье признали ветхим.

Согласно постановлению мэра города Анатолия Локтя, три этих дома – аварийные. Людей должны переселить в другое жилье до 2033 года.

Из паспорта дома №45 на улице Фабричной следует, что его построили в 1951 году. Проживает здесь 34 человека.

Здания №10 и №6 на Бердском шоссе возвели в 1956 году. В первом проживают 22 новосибирца, во втором 19 человек.

Напомним, в Новосибирске начали активно сносить аварийные бараки на левом берегу города. На их месте планируют построить многоэтажки.

Аварийные бараки заменят на многоэтажный жилой комплекс в Новосибирске
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#Алина Шефер#Аварийный дом#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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