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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Аварийные бараки заменят на многоэтажный жилой комплекс в Новосибирске

25 января 2023, 14:05
Фото: 1MI
Строительство многоэтажки начнут в Новосибирске.

В Новосибирске на месте ветхих бараков появится жилой комплекс

На улице Серафимовича на месте старых бараков возведут многоквартирный жилой комплекс.

Компании “СЗ “Формула комфорта” выдали разрешении на строительство в районе Телецентра. Новосибирское издание НГС сообщает, что застройщик может начинать строительство многоэтажек уже с 20 января. 

По условиям инвестиционного проекта, дома должны быть построены к 2024 году. Не менее 2,5% от всех квартир должны быть переданы обманутым дольщикам.  

Помимо этого компания будет обязана направить 120 миллионов рублей на завершение долгостроя на улице Куприна, 48 и 5 миллионов рублей — на долгострой на Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 в течении года после заключения договора аренды.

На участке в 8,2 тысячи кв.м. должны построить два здания в 17 и 15-19 этажей. Первый дом будет рассчитан на 84 квартиры, второй еще на 303. 

Масштабный инвестиционный проект по застройке данной территории был подписан в феврале 2022 года губернатором области Андреем Травниковым. НГС сообщает, что застройщиком была указана компания Арсена Кулиджаняня “Строй-Арт”.  

«Формула комфорта», в свою очередь на 40% принадлежит Ольге Кулиджанян. 

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#Новосибирск#Бизнес#Квартиры#Дом#Стройка#Инвестиционный проект
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