Аварийные бараки заменят на многоэтажный жилой комплекс в Новосибирске

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Компании “СЗ “Формула комфорта” выдали разрешении на строительство в районе Телецентра. Новосибирское издание НГС сообщает, что застройщик может начинать строительство многоэтажек уже с 20 января.
По условиям инвестиционного проекта, дома должны быть построены к 2024 году. Не менее 2,5% от всех квартир должны быть переданы обманутым дольщикам.
Помимо этого компания будет обязана направить 120 миллионов рублей на завершение долгостроя на улице Куприна, 48 и 5 миллионов рублей — на долгострой на Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 в течении года после заключения договора аренды.
На участке в 8,2 тысячи кв.м. должны построить два здания в 17 и 15-19 этажей. Первый дом будет рассчитан на 84 квартиры, второй еще на 303.
Масштабный инвестиционный проект по застройке данной территории был подписан в феврале 2022 года губернатором области Андреем Травниковым. НГС сообщает, что застройщиком была указана компания Арсена Кулиджаняня “Строй-Арт”.
«Формула комфорта», в свою очередь на 40% принадлежит Ольге Кулиджанян.
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