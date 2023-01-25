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Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Уголовное дело за за аварийное жилье получит администрация Коченевского района

Сегодня, 09:56
Фото: Телеграм-канал "СУ СК России по Новосибирской области"
Вот такой жилье предоставили местные власти многодетной семье

В Новосибирской области местные власти дали многодетным аварийную  жилплощадь

Два года назад администрация Коченевского района предоставила многодетной семье по их просьбе квартиру в рабочем поселке Коченево. Вскоре дом признали аварийным, но до сих пор его так и не расселили.

Ситуацией с жильем для многодетных заинтересовался региональный Следком и по результатам проверки возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ — халатность.
История вызвала определенный резонанс и дело взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Следствие установило, что в 2019 году многодетное семейство обратилось в местную администрацию с просьбой предоставить им жилье в рабочем поселке Коченево. В следующем году они получили квартиру, однако ее площадь была меньше установленной нормы. Затем выяснилось, что еще в 2010 году дом, в котором многодетным дали квартиру по договору социального найма, был признан непригодным для проживания. При этом администрация района не предпринимала никаких мер для расселения жильцов или проведения ремонта.
Расследование уголовного дела продолжается. 

Ранее сообщалось, что прокуратура провела проверку по жалобе многодетной матери из Краснозерского района. Материалы проверки, в которых отражены существенные нарушения прав многодетной семьи, были переданы в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело. Об этом сообщил телеграм-канал "Прокуратура Новосибирской области".

#Дети#Многодетные#Жилье#Непригодное состояние#Уголовное дело#Общество#Новосибирская область
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