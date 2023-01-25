Уголовное дело за за аварийное жилье получит администрация Коченевского района

Ситуацией с жильем для многодетных заинтересовался региональный Следком и по результатам проверки возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ — халатность.

История вызвала определенный резонанс и дело взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Следствие установило, что в 2019 году многодетное семейство обратилось в местную администрацию с просьбой предоставить им жилье в рабочем поселке Коченево. В следующем году они получили квартиру, однако ее площадь была меньше установленной нормы. Затем выяснилось, что еще в 2010 году дом, в котором многодетным дали квартиру по договору социального найма, был признан непригодным для проживания. При этом администрация района не предпринимала никаких мер для расселения жильцов или проведения ремонта.

Расследование уголовного дела продолжается.