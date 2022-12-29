atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Многодетной матери предоставили непригодное для проживания жилище

Сегодня, 15:56
Фото: 1MI
Прокурор района усмотрел в этой истории нарушение прав многодетной семьи

В НСО многодетной матери местные власти предоставили  непригодный для проживания дом

Прокуратура провела проверку по жалобе многодетной матери. Материалы проверки, в которых отражены существенные нарушения прав многодетной семьи, были переданы в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело. Об этом сообщил телеграм-канал "Прокуратура Новосибирской области".

Женщина пожаловалась в прокуратуру, и проверка показала следующее: дом был куплен администрацией Краснозерского района у местного жителя за 5,7 млн рублей для того, чтобы впоследствии передать его малообеспеченным семьям.
Также выяснилось, что здание на момент сделки имело многочисленные дефекты и нуждалось в капитальном ремонте. А это противоречило условиям муниципального контракта.
Однако неизвестный работник администрации убедил исполняющего главу района в том, что жилье соответствует предъявляемым требованиям.
Дом был летом куплен и передан в собственность нуждающейся многодетной семье. Но уже в декабре женщина обратилась в местную администрацию с заявлением — признать дом непригодным для проживания.
Прокурор района усмотрел в этой истории нарушение прав многодетной семьи и направил материалы в Ордынский отдел СК СУ РФ, который возбудил в отношении неустановленных должностных лиц районной администрации уголовное дело по статье 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями.
Расследование дела находится на контроле у областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в прокуратуру Новосибирской области направлено обращение от имени жителей Раздольненского и Плотниковского сельсоветов.

#Криминал#Новосибирская область#Многодетная мать#Прокурор#Администрация района
Подпишитесь
Главные цифры 2022: какая из них стала символом уходящего года в Новосибирске
Сегодня, 09:58
График работы ледового городка на набережной в каникулы января 2023 в Новосибирске
Сегодня, 03:53
Стелу воинам ВОВ в Новосибирске восстановили за месяц после обращения к Бастрыкину
Вчера, 13:43
В Новосибирске пенсионеры получили 13-ю пенсию 29 декабря
Сегодня, 08:10
1400 подписей новосибирцев за создание Площади Победы переданы в мэрию
Сегодня, 07:15
Мэрия Новосибирска не ответила, как доехать до парка "Арена". Смотрим карту Атас.Инфо
Сегодня, 07:34