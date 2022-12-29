Многодетной матери предоставили непригодное для проживания жилище

Женщина пожаловалась в прокуратуру, и проверка показала следующее: дом был куплен администрацией Краснозерского района у местного жителя за 5,7 млн рублей для того, чтобы впоследствии передать его малообеспеченным семьям.

Также выяснилось, что здание на момент сделки имело многочисленные дефекты и нуждалось в капитальном ремонте. А это противоречило условиям муниципального контракта.

Однако неизвестный работник администрации убедил исполняющего главу района в том, что жилье соответствует предъявляемым требованиям.

Дом был летом куплен и передан в собственность нуждающейся многодетной семье. Но уже в декабре женщина обратилась в местную администрацию с заявлением — признать дом непригодным для проживания.

Прокурор района усмотрел в этой истории нарушение прав многодетной семьи и направил материалы в Ордынский отдел СК СУ РФ, который возбудил в отношении неустановленных должностных лиц районной администрации уголовное дело по статье 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями.

Расследование дела находится на контроле у областной прокуратуры.