Раньше срока планируют сдать школу №57 в Дзержинском районе

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
О том, что новое здание школы №57 планируют построить уже к 1 сентября 2024 года, рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Контракт на строительные работы был подписан на 2 года, согласно этому сроку строительство планировалось завершить до декабря 2024 года, но подрядчик выполняет строительные работы с опережением.
«Почти пять лет назад учебный процесс здесь был остановлен, в старом здании, признанном аварийным, вести уроки было нельзя. Я неоднократно встречался с руководством школы, родителями, в результате чего было принято непростое решение — снести старое здание, и на его месте построить новое. Наши планы поддержало правительство Новосибирской области, были выделены денежные средства», — отметил глава города.
Старое здание открыло двери для первых учеников еще в 1939 году. Дети учились в нем 79 лет, но в 2018 учебные процесс был остановлен, так как здание перестало соответствовать нормам безопасности. Ученики школы были распределены по близлежащим школам. Ученики начальных классов и 5 класса сейчас учатся в школе №36, школьники с 6 по 11 класс — в школе №153.
Раньше в старом здании могли учиться 450 детей, сейчас строится здание школы, рассчитанное на обучение 825 детей в одну смену. На данный момент завершены работы нулевого цикла, полностью заложен фундамент, возведены монолитные стены и перекрытия подвалов, возводятся колонны и стены первого и второго этажей. В конце октября рабочие завершат гидроизоляцию стен подвала, засыпку пазух котлована и продолжить монолитные работы.
Подрядчик предложил изменить дизайн фасада, чтобы школа вписывалась в архитектуру микрорайона. Стоимость проекта — 1,5 млрд рублей. Директор проекта Елена Суходольская рассказала, что подрядчик использовал современную технологию по укреплению грунта, это позволило сэкономить время (около двух месяцев) и деньги. Кроме того, конфигурация нового здания будет совершенно отличаться от старого.
«В связи с территориальными особенностями школа имеет индивидуальный проект, другой такой в городе нет. Здесь расположатся соединенные между собой два крыла. Территорию школы благоустроят, здесь появятся поле для игры в мини-футбол, спортивные площадки, также установят малые архитектурные формы», — рассказала Елена Суходольская.
В Новосибирске работают несколько спортивных школ.