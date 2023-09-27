Раньше срока планируют сдать школу №57 в Дзержинском районе

Старое здание открыло двери для первых учеников еще в 1939 году. Дети учились в нем 79 лет, но в 2018 учебные процесс был остановлен, так как здание перестало соответствовать нормам безопасности. Ученики школы были распределены по близлежащим школам. Ученики начальных классов и 5 класса сейчас учатся в школе №36, школьники с 6 по 11 класс — в школе №153.