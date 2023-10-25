Новое жильё, соцобъекты и проекты КРТ: строительный сектор Новосибирска бьет рекорды

О строительстве социальных объектов на территории региона, рекордных темпах ввода жилья и ходе реализации проектов комплексного развития территорий 25 октября в ходе пресс-конференции рассказал министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.



«Сегодня сектор жилищного строительства демонстрирует рекордные показатели. У нас есть уверенность, что мы справимся с плановыми показателями, которые ставятся перед нами федеральным центром, предполагаемый объем ввода в 2023 году — 2,450 млн кв. м. Для этого Правительством региона создан хороший задел. Параллельно со строительством жилья по поручению Губернатора Андрея Травникова мощными темпами создается социальный блок. В 2023 году в разных стадиях — от проектирования до строительства — находится около ста объектов. Из них более 40 медицинских комплексов: от небольших фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий до ультрасовременных поликлиник, около 40 домов социального назначения, целый ряд школ, культурных и спортивных центров. Впереди у нас самые активные два месяца, до конца года предстоит ввести в эксплуатацию порядка 60 объектов», — отметил Алексей Колмаков.



С начала 2023 года на территории Новосибирской области уже введены в эксплуатацию 11 социальных объектов. По планам до конца года эта цифра составит порядка 60 объектов, из которых большая часть — новые медучреждения: ФАПы, амбулатории, поликлинические отделения.



Кроме того, по словам министра, в регионе набирает обороты механизм КРТ — комплексного развития территорий. В области определены 26 площадок общей площадью более 564 га. При этом площадь расселяемого жилого фонда — более 133 тысяч квадратных метров. На освобожденных площадках планируется построить новое жилье параллельно с созданием социальной и дорожной инфраструктур. В рамках реализации проектов уже начался снос и расселение аварийных жилых домов.



«Программа КРТ позволяет нам решать сразу несколько стратегически важных задач — расселения людей из непригодного для жизни фонда, а также создания современных микрорайонов сразу с необходимыми для комфортного проживания людей объектами: детскими садами, школами и поликлиниками», — подчеркнул Алексей Колмаков.



В настоящий момент из 26 проектов КРТ уже воплощаются в жизнь 14 проектов, площадь которых более 47 га. Проекты реализуются в разных районах Новосибирска: по улицам Объединения и Игарской в Калининском районе, по ул. Грибоедова в Октябрьском районе, по улицам Российская, Рубиновая, Шатурская в Советском районе и многие другие. Самая значимая из них площадью более 200 га расположена в Калининском районе Новосибирска — микрорайон «Клюквенный». В общей сложности, здесь планируется построить более 1 млн кв.м жилья. Правительством Новосибирской области и оператором проекта — АО «АРЖС НСО» — предприняты все меры, чтобы обеспечить площадку необходимой инфраструктурой.