Квартира без процентов: некоторые новосибирцы смогут получить особые ссуды на жилье

В Новосибирской области намерены предоставить многодетным семьям возможность получить беспроцентную ссуду на покупку жилья. Такой законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму. В документе к законопроекту указано, что 23% молодых руководителей отказываются от второго и последующих детей из-за проблем с жильем.