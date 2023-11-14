atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Новый законопроект предполагает возможность беспроцентного займа

Квартира без процентов: некоторые новосибирцы смогут получить особые ссуды на жилье

14 ноября 2023, 08:25
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Новый законопроект предполагает возможность беспроцентного займа

Многодетные новосибирцы смогут получить беспроцентную ссуду на жилье

Законопроект о беспроцентной ссуде для многодетных семей вынесли на рассмотрение в Госдуму. Новые правила могут коснуться пары с тремя и более детьми.

В Новосибирской области намерены предоставить многодетным семьям возможность получить беспроцентную ссуду на покупку жилья. Такой законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму. В документе к законопроекту указано, что 23% молодых руководителей отказываются от второго и последующих детей из-за проблем с жильем.

У многих нет достаточных средств, поэтому самостоятельно приобрести жилье становится невозможно.

Предлагается оказывать поддержку семьям, где есть трое и более детей, а возраст одного из родителей не должен превышать 35 лет.

Законопроект предусматривает возможность получения беспроцентного целевого займа на приобретение и строительство жилья, который можно будет погашать в течение 25 лет. Инициаторы закона считают, что это поможет увеличить рождаемость в России.

Читайте также:
Жить дружно: новосибирцам могут запретить посуточную аренду без разрешения соседейКвартиру в стиле Древнего Египта сдают в Новосибирске за 150 тысяч в месяцРоскошный особняк с камином и сауной продают под Новосибирском — он стоит 100 млн
#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Госдума#Недвижимость#Жилье#Квартира#Законопроект#Алина Гурицкая#Многодетные семьи
Подпишитесь
Видео. Четвертый мост загорелся в Новосибирске
Сегодня, 03:59
«Пуск откладывается»: аудиторы КСП назвали степень готовности 4 моста в Новосибирске
Сегодня, 06:50
Комбат новосибирской «Веги» Панферов высказался о помиловании убийцы Веры Пехтелевой
Сегодня, 01:37
Несколько строящихся школ по ГЧП снесли в Новосибирске из-за нарушений
Сегодня, 01:44
Как выглядит новое благоустройство между Нарымским сквером и цирком — 10 фото
Вчера, 11:35
«Надо предупредить весь город» — в мэрии Новосибирска ждут чудовищный гололед
Сегодня, 02:57