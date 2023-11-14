Квартира без процентов: некоторые новосибирцы смогут получить особые ссуды на жилье

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В Новосибирской области намерены предоставить многодетным семьям возможность получить беспроцентную ссуду на покупку жилья. Такой законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму. В документе к законопроекту указано, что 23% молодых руководителей отказываются от второго и последующих детей из-за проблем с жильем.
У многих нет достаточных средств, поэтому самостоятельно приобрести жилье становится невозможно.
Предлагается оказывать поддержку семьям, где есть трое и более детей, а возраст одного из родителей не должен превышать 35 лет.
Законопроект предусматривает возможность получения беспроцентного целевого займа на приобретение и строительство жилья, который можно будет погашать в течение 25 лет. Инициаторы закона считают, что это поможет увеличить рождаемость в России.