В новосибирском поселке продают коттедж с дровяным камином за 97 млн рублей

На первом этаже имеется и кухня-столовая, укомплектованная премиальной техникой SMEG. Из нее можно выйти на террасу с витражами. На втором этаже имеются две спальни с гардеробными и кинозал. В цокольном этаже находится зона отдыха с бассейном, сауной, душевой и бильярдной. Автовладельцы могут разместить машины в двухместном гараже с отдельным теплым помещением.