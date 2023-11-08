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Владельцу предлагают коттедж со всеми удобствами

В новосибирском поселке продают коттедж с дровяным камином за 97 млн рублей

8 ноября 2023, 11:35
Фото: novosibirsk.cian.ru
Владельцу предлагают коттедж со всеми удобствами

В Новосибирской области продают коттедж с дровяным камином за 97 млн рублей

В новосибирском поселке Дубравушка продается элитный трехэтажный коттедж. Цена недвижимости составляет 97 миллионов рублей. При этом владельцы смогут жить в доме со всеми удобствами.

Особняк построен из дагестанского камня, что позволяет сохранять тепло и защитить от пожара в условиях сибирского климата. При строительстве использовались исключительно экологически чистые материалы. Само здание разделено на несколько зон.

«Войдя в дом, мы попадаем в просторный величественный холл, с высокими потолками и обилием света, льющегося с потолка, от огромных окон. Кабинет, где солирующее положение принадлежит фактурам натурального дерева, вносящим в интерьер природное равновесие и тепло. В гостиной дровяной камин добавляет тепла и уюта», — сообщают риелторы новосибирской ветки «ЦИАН».
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На первом этаже имеется и кухня-столовая, укомплектованная премиальной техникой SMEG. Из нее можно выйти на террасу с витражами. На втором этаже имеются две спальни с гардеробными и кинозал. В цокольном этаже находится зона отдыха с бассейном, сауной, душевой и бильярдной. Автовладельцы могут разместить машины в двухместном гараже с отдельным теплым помещением.

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