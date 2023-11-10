Квартиру в стиле Древнего Египта сдают в Новосибирске за 150 тысяч в месяц

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
Modified Сегодня, 02:22
Updated Сегодня, 02:22
В самом центре Новосибирска можно снять квартиру в стиле Древнего Египта по цене 150 тысяч рублей в месяц. Это объявление было размещено на одном из бесплатных сайтов 8 ноября.
Квартира находится на Коммунистической улице и имеет две комнаты общей площадью 124 квадратных метров. Внутри есть просторная кухня-гостиная и спальня. Ремонт выполнен в соответствии с дизайнерским проектом, а в ванной комнате установлено джакузи. Квартира полностью меблирована и оснащена бытовой техникой от известных производителей.
Расположена квартира на восьмом этаже. Сам дом оборудован компьютеризированной системой водоснабжения и экологическими фильтрами для воздуха. Кроме того, в здании есть подземный паркинг, охранник-консьерж и вся территория находится под видеонаблюдением.