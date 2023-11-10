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Квартиру в стиле Древнего Египта сдают в Новосибирске за 150 тысяч в месяц

Квартиру в стиле Древнего Египта сдают в Новосибирске за 150 тысяч в месяц

10 ноября 2023, 02:19
Фото: N1
Квартиру в египетском стиле сдают в Новосибирске за 150 тысяч рублей в месяц.

В самом центре Новосибирска можно снять квартиру в стиле Древнего Египта по цене 150 тысяч рублей в месяц. Это объявление было размещено на одном из бесплатных сайтов 8 ноября.

Квартира находится на Коммунистической улице и имеет две комнаты общей площадью 124 квадратных метров. Внутри есть просторная кухня-гостиная и спальня. Ремонт выполнен в соответствии с дизайнерским проектом, а в ванной комнате установлено джакузи. Квартира полностью меблирована и оснащена бытовой техникой от известных производителей.

Фото: N1

Расположена квартира на восьмом этаже. Сам дом оборудован компьютеризированной системой водоснабжения и экологическими фильтрами для воздуха. Кроме того, в здании есть подземный паркинг, охранник-консьерж и вся территория находится под видеонаблюдением.

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#Общество#Новосибирск#Аренда#Квартира#Эмилия Губарева
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