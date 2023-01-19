Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
По словам председателя «Совета отцов» Сергея Майорова, власти одобрили их петицию о сохранении ледовых горок во дворах домов.
«Горкам быть», - заявил Майоров в видео, опубликованном в ВК-группе отцов.
Инициативу вернуть горки поддерживал и мэр города Анатолий Локоть. Так, из-за требований техрегламента, несколько лет назад в городах запретили создавать ледовые горки во дворах.
Правила гласили, что горки заливать можно только из питьевой воды, а высота конструкции должна быть не больше 40 сантиметров. Все что выше – аттракцион.
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