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Posted Сегодня, 04:09

Published Сегодня, 04:09

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Совет отцов отстоял право на снежные горки во дворах в Новосибирске

Сегодня, 04:09
Фото: 1MI
Горки разрешили строить во дворах
В Новосибирске одобрили петицию Совета отцов Новосибирской области за сохранность ледовых горок.

По словам председателя «Совета отцов» Сергея Майорова, власти одобрили их петицию о сохранении ледовых горок во дворах домов.

«Горкам быть», - заявил Майоров в видео, опубликованном в ВК-группе отцов.
Видео: ВК/Областной Совет Отцов НСО

Инициативу вернуть горки поддерживал и мэр города Анатолий Локоть. Так, из-за требований техрегламента, несколько лет назад в городах запретили создавать ледовые горки во дворах.

Правила гласили, что горки заливать можно только из питьевой воды, а высота конструкции должна быть не больше 40 сантиметров. Все что выше – аттракцион.

Мэр Новосибирска выступил за возвращение больших снежных горок во дворы
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#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Горки#Двор#Развлечения#Видео
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